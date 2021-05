Kako se mature spominjajo sošolci, ki so maturirali pred 71 leti?

Srednješolci najvišjih letnikov so trenutno sredi zaključnih priprav na maturo in najbrž je to zanje zelo stresen čas. Njihovi predhodniki jim ob tem sporočajo, naj ne pozabijo uživati tudi v maturi. V Celju se je zbrala skupinica maturantov, ki so svoj zrelostni izpit opravljali pred 71 leti. Pravijo, da so leta gimnazije najlepša leta v življenju, ki te naučijo še kaj pomembnejšega od uradne snovi.

icon-expand