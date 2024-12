Prve položnice za elektriko po novem izračunu: je tudi vas šokiral višji znesek?

Prve položnice za elektriko so že začele prihajati in mnoge precej neprijetno presenetile. Prvič se na novembrskih položnicah namreč pozna nov sistem obračuna omrežnine v višji, zimski sezoni. In nekateri zneski za omrežnino so tudi trikrat ali štirikrat višji kot prej. Za nekatera gospodinjstva s sončno elektrarno pa so zneski poskočili celo z osmih na 67 evrov. Kako odgovarjajo na agenciji za energijo, kjer so nov omrežninski sistem pripravili?