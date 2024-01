Kako se ob sklepanju pogodb z izvajalci izogniti goljufiji?

Na inšpektoratu priporočajo, da potrošnik naprej preveri, ali gre za izvajalca, ki je registriran. S tem namreč izloči možnost dela na črno. Priporočajo tudi brezgotovinsko plačevanje, saj na ta način za opravljenim plačilom ostane sled. S pomočjo teh potrošnik dokaže, kdaj, koliko in komu je plačal.

"Z izvajalcem naj potrošniki komunicirajo preko elektronskih sporočil, saj tako lažje dokažejo dogovorjeno. V tem kontekstu je nujna tudi pisna ponudba za izvedbo del, na kateri so specificirane posamezne faze izvedbe," pravi glavna tržna inšpektorica Andreja But. Potrošniki naj izvajalca preverijo tudi pri znancih, prijateljih v lokalnem okolju in prek raznih forumov.

"Če je podjetje že v fazi pridobivanja informacij oziroma ponudbe slabo odzivno, je potreben premislek o nadaljnjem sodelovanju s takšnim podjetjem," dodaja Butova.

Ob tem opozarja na določila kazenskega zakonika, ki v 211. členu opredeljuje znake goljufije. "Če ste v situaciji, ko vam je izvajalec z namenom pridobivanja protipravne premoženjske koristi prikrival dejanske okoliščine in namenoma povzročal zmoto, se lahko kaznuje tudi z zaporom do treh let."