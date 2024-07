Kako se ohladiti v vročinskem valu?

Rešitev je preprosta

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se zaradi podnebnih sprememb pogostost in intenzivnost vročinskih valov povečujeta. Visoke temperature lahko resno vplivajo na zdravje in počutje, še posebej pri ranljivih skupinah prebivalstva, kot so starejši, otroci in ljudje s kroničnimi boleznimi.

Klimatske naprave Daikin so eno najučinkovitejših orodij za boj proti visokim temperaturam. Omogočajo hitro in učinkovito ohlajanje prostora na želeno temperaturo. Mnogo modelov klimatskih naprav ima vgrajene filtre, ki odstranjujejo prah, alergene in druge delce iz zraka, kar prispeva k boljši kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Klimatske naprave pomagajo tudi uravnavati raven vlage v prostoru, kar je še posebej koristno v vlažnih poletnih dneh ter v bolj vlažnih ali slabše izoliranih prostorih

Kako izberem pravo klimatsko napravo za moj dom?

Pri izbiri prave klimatske naprave, ki bo odgovorila na vse vaše potrebe in želje, je pomembno upoštevati več dejavnikov:

- Pravilna velikost klimatske naprave je ključna za učinkovito hlajenje. Premajhna naprava v velikem prostoru ne bo dovolj učinkovita, prevelika pa bo porabila več energije, kot je potrebno.

- Izberite klimatsko napravo z visoko energetsko učinkovitostjo (oznaka A++ ali A+++), ki bo zmanjšala stroške obratovanja in vpliv na okolje. Odlična izbira je na primer Daikin Perfera, ki ima sezonsko učinkovitost A+++.

- Klimatske naprave z nizko stopnjo hrupa so primernejše za spalnice in bivalne prostore, kjer je tišina pomembna. Daikin klimatske naprave zahvaljujoč vgrajeni inteligenci delujejo z glasnostjo tihega šepeta.

- Mnoge sodobne klimatske naprave ponujajo dodatne funkcije, kot so Wi-Fi povezava, pametni nadzor, časovnik in različni načini delovanja (npr. nočni način, način za varčevanje z energijo). Novejše klimatske naprave so opremljene s senzorji, ki zaznavajo prisotnost oseb v prostoru, merijo temperaturo, vlago in druge dejavnike ter na podlagi teh podatkov samodejno prilagajajo delovanje naprave za najboljše udobje in energetsko učinkovitost.

Kako poskrbim, da moja klimatska naprava dobro deluje?

Pomembnosti pravilne namestitve klimatske naprave za optimalno delovanje ne gre podcenjevati. Napačna namestitev lahko povzroči neučinkovito hlajenje in povečano porabo energije. Priporočljivo je, da napravo namesti strokovnjak.

Optimalne nastavitve za udobje in energetsko učinkovitost so ključnega pomena. Po priporočilih NIJZ je idealna temperatura v bivalnih prostorih poleti med 22 in 26 stopinj Celzija. Previsoke nastavitve lahko vodijo do večje porabe energije in nepotrebnega hlajenja, kar pa ima lahko slab vpliv tudi na naše zdravje.

Redno vzdrževanje klimatske naprave je ključnega pomena za njeno dolgotrajno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Menjava filtrov, čiščenje enot in redni servis zagotavljajo optimalno delovanje naprave in zmanjšujejo tveganje za okvare. Za nekatere dele vzdrževanja lahko poskrbimo tudi sami. Filtre lahko posesate ali sperete pod tekočo vodo. Pri zunanji enoti zagotovite, da je ni omejena z ovirami in nečistočami, kot so listje, prah ali druge reči, ki blokirajo pretok zraka, kar močno vpliva na učinkovitost delovanja klimatske naprave. Vsaj enkrat letno priporočamo, da strokovnjak opravi servisni pregled klimatske naprave, dezinfekcijo notranje enote, vključno s preverjanjem hladilnega sredstva, električnih povezav in drugih ključnih komponent.

Se lahko ohladimo še kako drugače?

Poleg uporabe klimatskih naprav obstajajo tudi druge metode za hlajenje prostorov. Odpiranje oken v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah omogoča vstop hladnejšega zraka, medtem ko je čez dan okna bolje zapreti, še bolje pa zapreti tudi senčila. Z uporabo senčil, žaluzij ali zaves lahko preprečite vdor sončne svetlobe in zmanjšate segrevanje prostora. Nekoliko lahko doprinesejo tudi rastilne. Te pomagajo uravnavati vlago in izboljšati kakovost zraka.

Kako klimatske naprave vplivajo na okolje in mojo denarnico?

Klimatske naprave Daikin so znane po svoji varčnosti in okoljski prijaznosti. Uporabljajo hladilno sredstvo R-32, ki ima manjši vpliv na okolje v primerjavi z drugimi hladilnimi sredstvi. Poleg tega so te naprave zasnovane za doseganje visoke energetske učinkovitosti, kar zmanjšuje stroške obratovanja in vpliv na okolje. Ob pravilni izbiri naprave, ki bo primerna za vaš prostor, že sama izbira veliko pripomore k energetski učinkovitosti.

Ne glede na to, ali se v vročem poletju hladite doma ali v službi, pravilna izbira in vzdrževanje klimatske naprave zagotavljata optimalno udobje ter dolgo življenjsko dobo naprave. Za več informacij ali pomoč pri izbiri klimatske naprave se obrnite na strokovnjake v podjetju Airabela, pooblaščenemu distributerju klimatskih naprav Daikin. Klime si lahko ogledate tudi na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani.

