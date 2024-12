Kako se pozimi spopadamo z vlago?

Zakaj vlaga pozimi postane težava in kako Aira ECO Plus pomaga

Ko so okna zaprta, se zrak v prostoru slabša. Kuhanje, prhanje in preprosto že samo bivanje povzročajo, da vlaga ostaja ujeta v prostorih, kar vodi do nabiranja kondenzacije na oknih in potencialno nastajanje plesni. Aira ECO Plus preprečuje kopičenje vlage, saj omogoča stalen dotok svežega zraka brez izgube toplote. Tako ostanejo vaši prostori sveži in zdravi, ne da bi morali žrtvovati toploto doma, kot bi jo sicer ob odpiranju oken.

Aira ECO Plus – zanesljiv partner v boju proti vlagi

S pomočjo napredne tehnologije rekuperacije zraka Aira ECO Plus vzdržuje optimalno ravnovesje med svežim zrakom in prijetno toploto v prostoru. S kar 97-odstotno učinkovitostjo toplotne izmenjave ohranja toploto v vašem domu tudi med prezračevanjem, hkrati pa aktivno znižuje raven vlage, kar preprečuje razvoj plesni. In kar je najboljše – naprava deluje samostojno, tako da lahko pozabite na ročno prezračevanje in s tem povezane izgube toplote.