Slovenija
Kako se pripraviti, da počitnic ne bi pokvarila bolezen?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ali morda tudi vi načrtujete dopust v eksotičnih krajih? Zdravniki v tem primeru svetujejo, da se prej dobro pozanimate o cepljenjih, ki so obvezna za nekatere destinacije. V ambulantah za cepljenje in potovalno medicino potnikom svetujejo tudi, s katerimi dodatnimi cepljenji se še lahko zaščitijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.