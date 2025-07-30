Svetli način
Slovenija

Kako se pripraviti, da počitnic ne bi pokvarila bolezen?

Ljubljana, 30. 07. 2025 20.16 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Špela Lobe
Ali morda tudi vi načrtujete dopust v eksotičnih krajih? Zdravniki v tem primeru svetujejo, da se prej dobro pozanimate o cepljenjih, ki so obvezna za nekatere destinacije. V ambulantah za cepljenje in potovalno medicino potnikom svetujejo tudi, s katerimi dodatnimi cepljenji se še lahko zaščitijo.

ISSN 1581-3711
24ur.com
