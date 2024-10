Kako se pripraviti in kako regenerirati po maratonu?

Tekaški trener Urban Praprotnik svetuje, da dan pred maratonom izkoristite za počitek. "Predlagam, da ohranimo hojo, če kdo želi teči, tudi ni problema, ampak naj ne bo tek preveč naporen, preveč dolg, ampak v bistvu nekaj lahkotnega. Seveda pojdimo tudi zgodaj spat," pove.

Kaj jesti dan, jutro prej?

Prehranski strokovnjak dr. Leon Bedrač pove, da so primerne testenine, riž, različne kaše, kruh, predvsem bel kruh, pa tudi različni sladkorji, na primer sadni sokovi ali pa sladko sadje. "Recimo, za enega 70-kilogramskega posameznika tam 500 do 700 gramov ogljikovih hidratov. Za zajtrk, tri do štiri ure pred tem pa lahko zaužijemo kruh z medom, marmelado ali pa kakšne kosmiče. Tisto, česar smo vajeni," je povedal.

In kaj zaužiti med tekom?

Prehranski strokovnjak pove, da so najbolj praktični energijski geli in pijače. "Tudi kakšni sladkorni bomboni. Na vsakih pet kilometrov so postojanke in si lahko postrežejo s sadjem ali pijačo, če nimajo s sabo," je povedal.

Kako se za maraton obleči?

"Vremenska napoved je nekako takšna, da bodo kratki rokavi in kratke hlače idealno oblačilo. Morda ne za 10 kilometrov, ker je ob osmih start in je relativno hladno, sploh za tiste počasnejše tekače bodo morda dolgi rokavi v redu," svetuje tekaški trener.

V primeru, da bi ugotovili, da smo svoje sposobnosti precenili, trener svetuje, da je pomembno, da si ne govorimo, da je vse v glavi. "Kajti glava nam zelo pomaga in nas tudi čuva. Dejansko, če je neko slabo počutje, začnimo hoditi. Ne se siliti v to, da moraš teči! Pet minut, 10 minut teka, pol minute hoje, pa bomo bistveno lažje opravili to daljšo razdaljo," svetuje.