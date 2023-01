Kako se pripraviti na bivanje v tuji državi?

Podjetje Coris vam uredi vse za brezskrbno potovanje. Ugodno izposojo avtomobila vam ponuja Agio, za prevod dokumentov pa poskrbi Dominatus Digital.

icon-expand

Če vas čaka dolga pot v drugo državo, ne želite pa se nanjo odpraviti s svojim avtomobilom, vam podjetje Agio nudi ugoden in zanesljiv najem vozil, ob tem pa tudi 24-urno pomoč na cesti. Njihova ponudba osebnih in kombiniranih avtomobilov odraža najboljše razmerje med ceno in kakovostjo storitev, predvsem pa se popolnoma prilagodijo vsem vašim željam. Ne glede na to, ali potujete zasebno ali poslovno, v njihovem voznem parku se bo zagotovo našel ustrezen jekleni voziček za vas. Najamete lahko tudi večja vozila Podjetje Agio ponuja tudi storitev renta kombi, tako da boste zagotovo našli ustrezen avtomobil, tudi če se na poslovno pot odpravlja skupina sodelavcev ali če gre za večje številčno družino, ki gre na dopust. Izposoja je popolnoma zanesljiva, saj vam v primeru kakršnihkoli težav med potjo ali okvare na cesti uredijo prevoz poškodovanega avtomobila do izbranega serviserja, vam pa ponudijo nadomestni avtomobil.

icon-expand

Izposoje ne pogojujejo s številom opravljenih kilometrov, zato v času koriščenja storitve v Sloveniji lahko prevozite poljubno število kilometrov, tudi če gre za večkratne in različno dolge poti. Če pa se nameravate odpraviti izven Slovenije, boste ob sklenitvi dogovora doplačali za koriščenje neomejenih kilometrov, kar vam bo veljalo tudi za potovanja v tuje države. Kot stalna stranka boste lahko koristili tudi številne druge ugodnosti in popuste. Coris poskrbi za dodatno varnost Za svojo varnost in varnost najbližjih na poti in tudi potem, ko prispete na želeno destinacijo, lahko najbolje poskrbite, če si že pred odhodom zagotovite ustrezno zavarovanje v tujini, da boste lahko brezskrbno potovali. Obenem si boste tudi zagotovili ustrezno finančno in zdravstveno varnost za primer, če se vam ali komu od družinskih članov zgodi nesreča in pride do poškodb.

icon-expand

Pri podjetju Coris se lahko zavarujete za določen čas ali vplačate letni znesek, s čimer boste ustrezno zdravstveno in finančno zavarovani vse leto, ne glede na število potovanj ali njihovo dolžino. Tako lahko opravite večkratna potovanja po 90 dni v katerokoli državo in kadarkoli želite, pri tem pa vam ne bo posebej treba urejati dodatnih storitev. Zavarujete pa lahko tudi celotno družino, tudi če ne potujete vedno skupaj. Poskrbite tudi za prevod listin Če se odpravljate poslovno na Hrvaško in potrebujete prevod osebnih dokumentov ali poslovne dokumentacije, vam podjetje Dominatus Digital nudi kakovostno prevajanje hrvaščine, ki vam ga opravijo naravni govorci. V primeru, da morate imeti prevedene osebne dokumente, boste potrebovali kvalificiranega sodnega tolmača, ki je uradno imenovan s strani ministrstva za pravosodje.

icon-expand