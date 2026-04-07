Kako se pripraviti na hudo krizo? Tedensko srečanje delovne skupine

Predstavniki ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Trgovinske zbornice Slovenije so po pojasnilih Nahtigal oblikovali delovno skupino, v katero se bodo po potrebi vključevala tudi druga ministrstva. Sestajali se bodo predvidoma enkrat tedensko.

Kot je spomnila, so o ukrepih že govorili z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom, s katerim so imeli na mizi ukrepe predvsem na področju vseh treh energentov - elektrike, plina in nafte. "Ti ukrepi gredo tudi v pravo smer," je dejala in med drugim izpostavila predlog zakona za konkurenčno ceno električne energije in podaljšano shemo za prispevke OVE in SPTE. "Vesela sem, da tako hitro reagiramo v tem času, da se pripravi dobre in učinkovite ukrepe," je poudarila Nahtigal.

Najbolj pereč problem: nafta

Na GZS ugotavljajo, da je najbolj pereč problem trenutno nafta, tudi kmečka nafta. "Pričakujemo, da bodo šli ukrepi v smeri boljših subvencij oziroma večjih trošarin," je dejala. V sredo bo podoben sestanek še kmetijsko-živilsko podjetjih in po besedah Nahtigal pričakujejo, da bodo ukrepi pripravljeni v razmeroma kratkem času. "Pomembno je, da tiste stvari, ki jih lahko pripravimo še v tej situaciji, ko kriza ni tako huda, dobro zasnujemo in jih potem lahko aktiviramo," je poudarila.

Države se na razmere odzivajo različno

Glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc je dodal, da se države na razmere na energetskem trgu odzivajo različno. "Večinoma so šle na raven zniževanja trošarin, nekatere so zniževale DDV, če niso trošarin, nekatere so uvedle omejitev pri maržah. Nemčija je denimo na trg posegla zgolj na način, da je od maloprodaje zahtevala, da cene spreminja samo enkrat dnevno," je pojasnil. Po njegovi oceni, bi Evropska komisija pogledala možne ukrepe, če bi se cene soda nafte, ki je trenutno nekje pri 110 dolarjih, dvignile na denimo 140 dolarjev in bi se tam zadržale več kot teden dni. "Zelo verjetno bi potem države preverile, kaj še imajo na voljo, recimo Evropska komisija lahko še zniža minimalno trošarino na ravni celotne Evrope. Pri naftnih derivatih imamo ta izziv, da zelo težko neka država zajezi porabo, brez da bi seveda tudi tujci kupovali," je pojasnil. Za mehkejše ukrepe, kot so štiriurni delovnik in zmanjšanje hitrosti na avtocestah, so se medtem odločile azijske države.

V luči stopnjevanja vojne v Iranu je Ivanc dejal, da bi se v industriji, kjer je energija dobesedno neke vrste valuta, hitro našle neke tehnične rešitve, da bi se stanje popravilo. Glavna nevarnost je po njegovih besedah vzajemno bombardiranje, uničevanje naftne infrastrukture na eni in drugi strani. "Moramo vedeti, da Iran še vedno prosto izvaža svojo nafto in ima visoke zaslužke. Tudi Savdska Arabija ima ob pol nižji prodani količini večje zaslužke," je dejal. Minister za okolje, podnebje in energijo Kumer je prejšnji teden ob predstavitvi izhodišč za interventne ukrepe dejal, da je na področju naftnih derivatov predvideno natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv.

Možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina

Predvideni so ukrepi za določene odjemalce plina in elektrike, da bi bili ti manj izpostavljeni cenovnim nihanjem in bi se jim hkrati zagotovile zadostne količine plina in elektrike.