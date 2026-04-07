Slovenija

Kako se pripraviti na hudo krizo? Tedensko srečanje delovne skupine

Ljubljana, 07. 04. 2026 16.50 pred 1 uro 4 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Energetska revščina

Predstavniki gospodarstva so z ministrom Matjažem Hanom pretresali ukrepe, s katerimi bi omejili posledice energetske krize, ki se napoveduje v luči zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal je najhuje biti nepripravljen. Oblikovane predloge pričakujejo v razmeroma kratkem času.

Predstavniki ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Trgovinske zbornice Slovenije so po pojasnilih Nahtigal oblikovali delovno skupino, v katero se bodo po potrebi vključevala tudi druga ministrstva. Sestajali se bodo predvidoma enkrat tedensko.

Bojan Kumer
Bojan Kumer
Kot je spomnila, so o ukrepih že govorili z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom, s katerim so imeli na mizi ukrepe predvsem na področju vseh treh energentov - elektrike, plina in nafte. "Ti ukrepi gredo tudi v pravo smer," je dejala in med drugim izpostavila predlog zakona za konkurenčno ceno električne energije in podaljšano shemo za prispevke OVE in SPTE.

"Vesela sem, da tako hitro reagiramo v tem času, da se pripravi dobre in učinkovite ukrepe," je poudarila Nahtigal.

Najbolj pereč problem: nafta

Na GZS ugotavljajo, da je najbolj pereč problem trenutno nafta, tudi kmečka nafta. "Pričakujemo, da bodo šli ukrepi v smeri boljših subvencij oziroma večjih trošarin," je dejala.

V sredo bo podoben sestanek še kmetijsko-živilsko podjetjih in po besedah Nahtigal pričakujejo, da bodo ukrepi pripravljeni v razmeroma kratkem času. "Pomembno je, da tiste stvari, ki jih lahko pripravimo še v tej situaciji, ko kriza ni tako huda, dobro zasnujemo in jih potem lahko aktiviramo," je poudarila.

Države se na razmere odzivajo različno

Glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc je dodal, da se države na razmere na energetskem trgu odzivajo različno. "Večinoma so šle na raven zniževanja trošarin, nekatere so zniževale DDV, če niso trošarin, nekatere so uvedle omejitev pri maržah. Nemčija je denimo na trg posegla zgolj na način, da je od maloprodaje zahtevala, da cene spreminja samo enkrat dnevno," je pojasnil.

Po njegovi oceni, bi Evropska komisija pogledala možne ukrepe, če bi se cene soda nafte, ki je trenutno nekje pri 110 dolarjih, dvignile na denimo 140 dolarjev in bi se tam zadržale več kot teden dni. "Zelo verjetno bi potem države preverile, kaj še imajo na voljo, recimo Evropska komisija lahko še zniža minimalno trošarino na ravni celotne Evrope. Pri naftnih derivatih imamo ta izziv, da zelo težko neka država zajezi porabo, brez da bi seveda tudi tujci kupovali," je pojasnil.

Za mehkejše ukrepe, kot so štiriurni delovnik in zmanjšanje hitrosti na avtocestah, so se medtem odločile azijske države.

Glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc je dodal, da se države na razmere na energetskem trgu odzivajo različno.
Glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc je dodal, da se države na razmere na energetskem trgu odzivajo različno.
V luči stopnjevanja vojne v Iranu je Ivanc dejal, da bi se v industriji, kjer je energija dobesedno neke vrste valuta, hitro našle neke tehnične rešitve, da bi se stanje popravilo. Glavna nevarnost je po njegovih besedah vzajemno bombardiranje, uničevanje naftne infrastrukture na eni in drugi strani. "Moramo vedeti, da Iran še vedno prosto izvaža svojo nafto in ima visoke zaslužke. Tudi Savdska Arabija ima ob pol nižji prodani količini večje zaslužke," je dejal.

Minister za okolje, podnebje in energijo Kumer je prejšnji teden ob predstavitvi izhodišč za interventne ukrepe dejal, da je na področju naftnih derivatov predvideno natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv.

Preberi še Se bomo morali voziti počasneje in (več) delati od doma?

Možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina

Predvideni so ukrepi za določene odjemalce plina in elektrike, da bi bili ti manj izpostavljeni cenovnim nihanjem in bi se jim hkrati zagotovile zadostne količine plina in elektrike.
Predvideni so ukrepi za določene odjemalce plina in elektrike, da bi bili ti manj izpostavljeni cenovnim nihanjem in bi se jim hkrati zagotovile zadostne količine plina in elektrike.
Na področju plina je predvidena možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina z zakupom skladiščnih zmogljivosti v tujini, in sicer dodatno k obstoječim obveznostim dobaviteljev plina glede skladiščenja.

Predvideni so ukrepi za določene odjemalce plina in elektrike, da bi bili ti manj izpostavljeni cenovnim nihanjem in bi se jim hkrati zagotovile zadostne količine plina in elektrike, med drugim s tri- do petletnimi pogodbami za 90 odstotkov potrebnih količin. Pri tem je predvidena garancijska shema pri SID banki za kreditno izpostavljenost odjemalcev za nakupe pri dobaviteljih.

Glede na izhodišča bo uvedena možnost začasnega odstopa od posameznih standardov pri skladiščenju goriv, določeno strateško pomembno blago in storitve, okrepljene bodo logistične zmogljivosti in sprejeti ukrepi za varovanje skladišč ter distribucijskih sredstev in transporta strateško pomembnega blaga ali storitev, vključno z odzivanjem na hibridne grožnje.

"Ključno je, da probleme naslovimo dovolj zgodaj, da ne bo treba zapirati poslov, delovnih mest. To je namen teh kriznih ukrepov," je danes poudarila Nahtigal.

nafta plin delovna skupina han gzs ozs kumer kriza

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
07. 04. 2026 18.10
Han in Golob krizna rešitelja Slovenije 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
300 let do specialista
07. 04. 2026 17.58
Sankcije delujejo OVCE!
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
07. 04. 2026 17.55
Molitev nad jansharijevo plešo po vzoru na trumpove molitve njegove ekipe. To nas bo sigurno rešilo.
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
07. 04. 2026 17.54
lol z sd-jom so le gospodarstveniki leva ruka desni đep
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
07. 04. 2026 17.53
Saj oni dobro vedo da bo še taka kriza da bo narod listje in travo jedel sam povedati tega ne smejo.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
07. 04. 2026 17.51
Menedžerji že vnaprej jamrajo. Potem pa bodo spet imeli dobičke
Odgovori
0 0
misterbin
07. 04. 2026 17.49
In ,kaj pa je Han ? Samo klepeče nekaj brezi veze
Odgovori
0 0
wsharky
07. 04. 2026 17.38
če pa je zraven tovariš Han, potem se nam bo cedil med in pili bomo mleko
Odgovori
+3
4 1
