"Probala sem jo in mi ni bila prav. Pogledala sem jih in jim rekla: "Dajte mi tri tedne." Morala sem shujšati 7,3 kilograma do danes, da mi je bila prav," je dejala Kim Kardashian. In kako ji je to uspelo? Dvakrat dnevno se je oblekla v oblačilo za znojenje, telovadila in jedla samo zelenjavo ter beljakovine: "Ker nisem jedla ogljikovih hidratov in sladkorja tri tedne, bomo imeli zabavo s pico in krofi v hotelu."

"Vse je narobe. Mlada dekleta se oklenejo vsake besede, obleke in sijaja za ustnice in to ni prav," opozarjajo tako znane osebnosti kot strokovnjaki. Glede na začetno telesno maso posameznika, za zdravo hujšanje velja izguba od pol do enega odstotka na teden, torej do enega kilograma, če je izhodiščna teža 100 kilogramov, pojasni doktor Leon Bedrač: "Da lahko na ta način ohranimo mišično maso in zgubamo preferenčno telesno maščobo pod optimalnimi pogoji, pa tudi vzdržno je dolgoročno to bolj, kar je še najbolj pomembno." Stradanje in nato pretiravanje s pico in krofi pa ni ne zdravo ne dolgoročno vzdržno.