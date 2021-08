Kako se širi poslanstvo dobrotnika Vincenca Drakslerja po njegovi smrti?

Smrt njegove prve žene Rite in zaplet s posvojenim nečakom sta prispevala, da si je življenje ponovno uredil v Švici, kamor se je preselil s svojo drugo ženo Margit . Tovarno mesnin in večino nepremičnin je prodal. Obdržal je dve stavbi, ki ju je še tik pred smrtjo dajal v najem, in s tem dobro služil.

Znašel se je zares dobro. S preudarnim gospodarjenjem in poslovnimi idejami sta mu trgovinski in nepremičninski posel odlično cvetela. V Münchnu, kamor se je kasneje preselil, je v svoji tovarni mesnin največ zaslužil z zaseko in babičko. "Babička je bila podobno, kot so pri nas ocvirki, samo da je bila tri milimetre debela, tako da si jo lahko namazal," je pojasnil.

Leta 2008 sta obnova in rekonstrukcija objekta zares stekli, dve leti za tem pa so poslopje preimenovali v Dom Vincenca Drakslerja. "Pod vodstvom Centra za socialno delo (CSD) Kranj je v njem začel delovati reintegracijski center," je nadaljevala Bogataj Kržanova, ob tem pa omenila, da je Draksler leta 2007 ponovno pridobil slovensko državljanstvo in tako skupaj z MOK postal soustanovitelj fundacije. "2011 je zagotovil tudi sredstva za zaposlitev generalnega sekretarja Gregorja Tomšeta , kar je imelo velik pomen za razvoj fundacije, kajti do tedaj je delovala popolnoma na prostovoljni osnovi," je izpostavila.

Fundacija je bila sprva mišljena kot ustanova za zdravljenje in pomoč odvisnikom ter njihovim svojcem. Ustanovila jo je Mestna občina Kranj (MOK), saj Vincenc Draksler kot nemški državljan po slovenski zakonodaji ni mogel biti ustanovitelj. "Posestvo smo sprva želeli prodati in nekje v kranjski občini zgraditi komuno. Ker prodaja ni uspela, smo se odločili, da objekt obnovimo in bo namenjen za reintegracije nekdanjih odvisnikov," je začetke življenja fundacije opisala Bogataj Kržanova.

Fundacija je sredstva sprva namenjala predvsem za izobraževanje odvisnikov, ki so se vrnili iz komun, ali za sofinanciranje stroškov, ki so nastali v povezavi z odhodi v komune. "Gregor Tomše pa je poskrbel, da je Fundacija leta 2012 pridobila status socialnega podjetja, prvega na Gorenjskem. Tako smo zagnali delo v delavnicah. V sodelovanju s Komunalo Kranj smo pričeli obnavljati zavržene predmete in jih ponudili kupcem v trgovini v Pristavi," je pojasnila Bogataj Kržanova.

Njegova sredstva so omogočila, da je fundacija ustanovila dva zaposlitvena centra – v Pristavi in v Kranju. Službo ima zato 28 ljudi, posameznikov, ki so težje zaposljivi, saj so invalidi ali nekdanji odvisniki. "Trenutno ima fundacija štiri trgovine (v Kranju: Štacuna Zarica, Kr'Štacuna in Štacuna Rokodel'c; v Radovljici Štacuna Brvač), šivalnico v Kranju in delavnice v Pristavi, kjer obnavljajo predmete po naročilu ali tiste zavržene, izdelujejo pa tudi nove iz lesa," je naštela Bogataj Kržanova.

Vodja in direktor zaposlitvenega centra Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi Andrej Strupi nas je popeljal po delavnicah in pokazal, kako staro pohištvo dobiva novo priložnost zaradi pridnih rok zaposlenih. "Ukvarjamo se predvsem s popravili starega pohištva. 80 odstotkov naših surovin predstavljajo zavrženi odpadki. Trenutno izdelujemo eko otoke iz starega pohištva iz dijaškega doma, in sicer za podjetja, ki jih bodo uporabila za projekte, povezane z zmanjševanjem odpadkov. Nastal bo nekakšen manjši zbirni center, v katerem se bodo ločevali odpadki," je razložil in ob tem poudaril, da bi sicer stare omare iz dijaškega doma, če jih ne bi preuredili, romale v smeti.

Reintegracijski center v Pristavi, kjer so nastanjeni nekdanji odvisniki, in zaposlitveni center oziroma delavnice, ki se nahajajo v gospodarskem poslopju tik ob reintegracijskem domu, smo obiskali tudi sami. Sedem invalidov dela v delavnicah polni delovni čas in so redno zaposleni. Deset nekdanjih odvisnikov pa ima prilagojen delovnik.

Ko smo si ogledovali stvaritve, ki nastajajo pod spretnimi prsti zaposlenih, smo pri delu zmotili Oresta Zagoričnika , invalida in ozdravljenega alkoholika, ki šest let dela v delavnici fundacije. Po izobrazbi je sicer fotograf, zdaj nima več daleč do pokoja, a vesel je, da je v Pristavi dobil priložnost, da si življenje postavi na trdne temelje. "Imam osebni rekord, nikoli v življenju nisem bil v službi toliko časa," je ponosno povedal.

Fantje iz reintegracijskega centra, ki pridejo pomagat v delavnice, so na začetku brez delovnih izkušenj in navad. "So pa vztrajni, že zaradi svoje preteklosti. Prav zaradi njihove vztrajnosti je odlično delati z njimi, saj tudi če ne znajo, se jih da naučiti. Res je, da to terja svoj čas, a prav skozi delo se učijo živeti. Osem ur dela ne predstavljajo našega celega življenja, kajti tudi doma moramo pospravljati. Delovnih navad se moramo naučiti. Niso samo delo in izdelki tisto, kar prinese rezultate, ampak je rezultat tudi to, da delajo v urejenem okolju, da pospravljajo sproti, da pravočasno opozorijo na denimo poškodovano orodje, ki ga je treba popraviti," je celostno podobo dela povzel Strupi.

Delo ima rad, saj kot pravi. dela različne stvari, ki so razgibane narave. "Ko sem prišel sem, sem mislil, da znam delati, a potem sem videl, da ne znam. Tako da, učim se še danes, do pokoja se bom naučil še veliko, potem pa ne bom rabil več," se je zasmejal in pohvalil svojega mentorja, zaradi katerega danes toliko zna.

Pogoj, da odvisniki pridejo v reintegracijski center je, da imajo vzpostavljeno stabilno abstinenco. To pomeni, da morajo biti fizično očiščeni, je pojasnila Gladovićeva: "Še vedno pa imajo težave z vedenjem, z vzorci, ki jih prinašajo iz otroštva, s prepričanji o sebi in svetu, ne vedo, kako se umestiti v družbo in biti uspešni."

Reintegracijski dom Vincenca Drakslerja je zadnja tri leta polno zaseden. V njem sprejmejo nekdanje odvisnike z različnimi oblikami zasvojenosti, tudi nekemičnimi oziroma vedenjskimi, ki se v zadnjem času vse bolj pojavljajo, nam je povedala strokovna vodja reintegracijskega centra Suzana Gladović : "To so denimo pretirana raba računalnika, internetnih vsebin, igre na srečo, težave s hrano, odnosi … Naša vizija je, da poskušamo zajeti vsa področja človeškega življenja. Ni cilj samo, da nehajo jemati drogo ali piti alkohol, ampak kako osmisliti življenje, kako najti svoje talente in uresničiti svoje potenciale."

Nekdanji odvisniki v centru počnejo vse, kot bi bili doma: kuhajo, jedo, spijo, pospravljajo hišo, delajo v delavnici, urejajo vrt … Dopustijo jim tudi izhode, če ti spodbujajo proces zdravljenja, a morajo biti napovedani. "Veliko se jih denimo odloči, da bodo nadaljevali s šolanjem in gredo lahko na predavanja. Nekateri v zadnji fazi zdravljenja že poiščejo službo in takrat hodijo delat," je razložila Gladovićeva in dodala, da jih večina vztraja v programu oziroma ga ne zapusti predčasno. V domu povprečno ostanejo od leta in pol do celo dveh let. "Ugotovili smo namreč, da je veliko bolje, če opravijo daljšo rehabilitacijo neprekinjeno, kot če bi se vračali. Kajti pri zasvojenosti je znano, da se lahko ponovi. Odvisniki tako samo prehajajo iz programa v program, kar za njih ni v redu, ker izgubljajo motivacijo," je zatrdila.

Poleg 10 odvisnikov, ki bivajo v domu, pa center čez dan obiskuje tudi od 20 do 25 nekdanjih odvisnikov na mesec, ki pridejo na pogovore ali določene aktivnosti. "To so tisti, ki so, ali zaključili bivalni program in ostajamo v stiku ali pa tisti, ki ne potrebujejo bivanja, ampak zgolj občasne pogovore. Pridejo tudi svojci, tako tistih, ki so v bivalnem programu – organiziramo družinska srečanja, da razrešujejo odnose in gradijo načrte za naprej – kot svojci tistih, ki imajo težave z zasvojenostjo in se nimajo kam drugam obrniti," je celotno vlogo reintegracijskega centra predstavila Gladovićeva in še dodala, da jim pri delu mnogokrat priskočijo na pomoč prostovoljci.