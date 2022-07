Med tem ko otroci uživajo na počitnicah, so v šolske klopi sedli mnogi odrasli. V Ljubljani, denimo, se te dni ljudje z vsega sveta spopadajo z enim najtežjih jezikov na svetu - slovenščino. Čeprav si lomijo jezike z besedami, kot je zgoščenka, in razbijajo glavo z dvojino in šestimi skloni, so, kot pravijo, slovenščino vzljubili. Kajti tega jezika se drugače kot z ljubeznijo ne moreš lotiti.