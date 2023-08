Kako se z otroki pogovarjati o naravnih nesrečah?

Zaradi uničujočih poplav je marsikdo ostal brez doma, številni pa so se znašli v hudi stiski. Medtem ko so Slovenci ponovno pokazali, da znajo stopiti skupaj, ko so na ulicah poleg gasilcev, policistov in pripadnikov civilne zaščite tudi številni prostovoljci, ko humanitarne organizacije že zbirajo sredstva za tiste, ki so ostali brez vsega, pa ne smemo pozabiti, da naravna katastrofa prinaša tudi psihične posledice. Pomembno je, da se znamo pogovoriti tudi z otroki. Nekaj napotkov je pripravil Unicef Slovenije.

Unicef Slovenija je za starše, vzgojitelje, učitelje in mladinske delavce ob neurjih in poplavah v Sloveniji pripravil nekaj napotkov, kako se pripraviti na pogovor z otroki. "Vsak otrok ima svoj način razumevanja situacije in prav je, da mu odrasli prisluhnemo," pravijo na Unicefu. Nasvete so razdelili na sedem ključnih točk. 1. Osredotočite se na otroka, ne na stisko Najprej preverite, ali se otrok želi pogovarjati o neurju ali poplavah, ki so vas prizadele ali je zanje izvedel iz medijev (ali drugih naravnih nesrečah). Naj otrok vodi pogovor. Ne pritiskajte nanj in ne poskušajte na vsak način razlagati, kaj se je zgodilo. Nekateri otroci bodo morda z radovednostjo spregovorili o svojih skrbeh, medtem ko bo drugim to težko. Otroke samo opomnite, da se lahko z vami in drugimi zaupanja vrednimi odraslimi pogovorijo, kadar koli želijo.

icon-expand Risanje FOTO: Shutterstock

Risanje, pripovedovanje zgodb in druge dejavnosti lahko pripomorejo k začetku pogovora. Ne zavračajte ali se izogibajte njihovim pomislekom, idejam, ne omalovažujte njihovih razmišljanj, idej, predlogov za rešitve – pohvalite jih: "zanimiv predlog" ali "dobro razmišljaš" ne pa ocenjevati njihovega razmišljanja ali se celo posmehovati njihovemu načinu razmišljanja in njihovim predlogom za rešitev situacije. Priznajte jim njihova čustva in jim zagotovite, da je naravno, da so zaradi teh stvari zaskrbljeni, žalostni ali prestrašeni.

2. Bodite iskreni, razložite resnico Otroci imajo pravico do resničnih informacij o tem, kaj se dogaja v svetu, vendar so odrasli tudi odgovorni, da jih varujejo pred stisko. Uporabljajte jezik, primeren njihovi starosti, bodite pozorni na njihove reakcije in bodite občutljivi za njihovo stopnjo tesnobe. Pri razlagi poiščite vire, ki so prilagojeni otrokom. Situacije razložite skozi otroške oči, pri čemer uporabljajte varne slike (ne fotografij, kjer ležijo trupla živali ali je viden utapljajoč človek) in razumljiv jezik. Če ne poznate odgovora na njihova vprašanja, izkoristite to kot priložnost, da skupaj raziščete odgovore.

3. Ponudite zagotovilo Otrokom povejte, da jih imate radi, in jih spomnite, da odrasli v njihovem življenju delajo vse, kar je v njihovi moči, da jih ohranijo varne. Lahko si ogledate pozitivne, vesele fotografije gasilcev ali civilne zaščite. Načrtujte, da boste z njimi preživeli več časa, saj bodo tako veliko lažje in hitreje preboleli stisko in tesnobo. Otroci so prožni in polni upanja.

4. Pomagajte otrokom, da se vrnejo k običajni rutini "Iz našega dela na terenu vemo, da je za otroke, ki jih je prizadela nesreča, izjemno pomembno, da se vrnejo k igri in učenju, da lahko ponovno pridobijo občutek normalnosti in rutine," pravijo na Unicefu. Pomagajte otroku, da si povrne občutek normalnosti, tako da ga spodbujate k dejavnostim, ki jih veselijo, kot so igranje s prijatelji, branje in risanje.

icon-expand Pogovor z otrokom FOTO: Shutterstock

5. Pokažite jim vse dobre ljudi, ki se trudijo pomagati Pomembno je, da otroci vedo za dejanja poguma, velikodušnosti in prijaznosti običajnih ljudi, ki poskušajo pomagati družinam, ki so jih prizadele naravne nesreče. Deljenje zgodb o prostovoljnih prvih posredovalcih, voditeljih skupnosti in občanov, ki v teh dneh nesebično pomagajo prizadetim, je lahko tolažilno in pomirjujoče. 6. Pokažite jim, kako lahko pomagajo Pogovor z otroki in prikaz, kako lahko pomagajo drugim, jih lahko opolnomoči in je pomemben korak k povrnitvi samozavesti. V kolikor boste darovali za prizadete v poplavah, lahko otroku to tudi poveste in razložite, da je medsebojna pomoč zelo pomembna, saj nam omogoča občutek varnosti in občutek, da tudi v nesrečah nismo sami, temveč lahko takoj dobimo pomoč.