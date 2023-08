Zaščitite se pred nevarnostmi poplavljenih prostorov: plesni, mikroorganizmi ...

Pri tem opozarjajo, da stoječa voda in odvečna vlaga med poplavami nudita ugodne pogoje za razrast plesni, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Prostore, ki so bili poplavljeni in zaprti več dni, obravnavamo, kot da so onesnaženi s plesnimi. Pri delu v takih prostorih uporabljamo še dodatno osebno varovalno opremo (zaščitno obrazno masko FFP3, gumijaste rokavice, zaščitna očala).

Pred vstopom v prostor vedno zagotovimo, da smo varni pred električnim udarom in zastrupitvijo s plinom. Pri čiščenju prostorov je tveganje za okužbo z različnimi mikroorganizmi večje, zato v delo ne vključujemo oseb, ki so dovzetnejše za okužbe (otroke, starejše, nosečnice, kronične bolnike). Čim manj naj se zadržujejo v takšnih prostorih. NIJZ priporoča uporabo osebne varovalne opreme (rokavice, zaščitna halja, gumijasti škornji) in dosledno umivanje ter razkuževanje rok.

Kot opozarjajo na NIJZ, se moramo zavedati, da so povzročitelji bolezni očem nevidni in da se lahko okužimo ob stiku z navidez čistimi predmeti in zdravimi ljudmi. Nekatere bolezni se lahko prenesejo z glodavcev na človeka, zaradi vdiha mikroorganizmov, ki se nahajajo v iztrebkih glodavcev, prav tako lahko pride do okužbe zaradi zaužitja onesnažene hrane ali vode.

Kot svetujejo na NIJZ, prostore najprej prezračimo. Nato iz prostorov odstranimo opremo in predmete in jih očistimo, operemo s čisto vodo in čistili. Z vodno cevjo očistimo tla in stene s čisto vodo. Potem pa moramo tla, stene in predmete, ki smo jih odstranili iz prostorov, temljito razkužiti. Pri tem uporabimo ustrezno razkužilo, kot svetujejo na NIJZ so to denimo klorovi preparati. Pomembno je, da čistila in razkužila pripravimo in uporabimo po navodilih proizvajalca. Očiščene in razkužene prostore prezračimo, ogrejemo in posušimo. Šele, ko so prostori, police in oprema čisti in suhi, lahko v prostore zložimo živila.

Če imamo poplavljena živila, lahko uporabimo vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložimo jo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabimo. Živila v originalno zaporti, nepoškodovani pločevinati in stekleni embalaži, ki so prišla v stik s poplavno vodo. Ta so najverjetneje varna, pravijo na NIJZ, a je treba očistiti zunanjost embalaže, pri tem pa je treba paziti, da razkužilo ne pride v stik z živilom. Uporabimo lahko tudi živila, shranjena v hladilnikih in zamrzovalnikih, če ti niso bili poplavljeni in če ni prišlo do daljšega izpada električne energije.

Obvezno pa zavržemo živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo. Živila, ki vsebujejo tujke, plesniva živila, pločevinaste konzerve, ki so kakorkoli poškodovane, živila v poškodovani stekleni embalaži. Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju. Velja namreč, da kemičnih snovi, kot so naftni derivati, ne moremo sprati iz živil. Razlito in razsuto hrano pometemo in nemudoma odstranimo, da ne privablja glodavec in mrčesa.