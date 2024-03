Kako se zaščititi pred klopi in kako jih pravilno odstraniti?

Toplo vreme in sonce prinašata delo na vrtu in številne druge aktivnosti na prostem, na plan pa privabita tudi klope. Ti se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi, a dobimo ga lahko tudi na otroškem igrišču ali na domačem vrtu. Zaradi razmeroma mile zime bi bila aktivnost klopov letos lahko večja, opozarjajo na NIJZ, zato je preventiva toliko bolj pomembna. Zbrali smo napotke o tem, kako se zaščititi pred ugrizom klopa in kako ga pravilno odstraniti.

Klopi lahko prenašajo različne bolezni, pri nas najpogosteje lymsko boreliozo, sledi klopni meningoencefalitis, redkejša bolezen pa je humana granulocitna anaplazmoza. Slovenija sodi med države z najvišjo pojavnostjo klopnega meningoencefalitisa in lymske borelioze v Evropi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) letno zabeležijo od 3000 do 7000 primerov lymske borelioze ter v povprečju 110 primerov klopnega meningoencefalitisa. Največja pojavnost le-tega je na Koroškem, Gorenjskem in v ljubljanski zdravstveni regiji. Cepivo proti lymski boreliozi ne obstaja, bolezen se zdravi z antibiotiki. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu pa je priporočljivo za vse osebe, starejše od enega leta.

Najbolj pomembna je preventiva, s katero se zaščitimo pred klopi in preprečimo okužbe, opozarja zdravnica družinske medicine Branislava Čilić. "Spremljajmo epidemiološko situacijo in se izogibajmo kritičnim območjem. Nosimo dolga oblačila, po možnosti bele barve, na kateri so klopi najbolje vidni. Za zaščito kože uporabljajmo repelente, vsakič po vrnitvi iz gozda oziroma narave pa si preglejmo celo telo, še posebej podrobno telesne gube in lasišče. Poleg tega pa je na voljo cepivo, ki nas ščiti pred klopnim meningoencefalitisom," je pojasnila za Net.hr.

Posledice okužbe s klopnim meningoencefalitisom FOTO: NIJZ icon-expand

Če na koži vendarle najdemo prisesanega klopa, ga čim prej odstranimo. "Klopa je pomembno odstraniti v 24 urah po ugrizu, ko je verjetnost okužbe najmanjša. Ne stiskajte ga, ne mažite ga s kremami, oljem, petrolejem, lakom za nohte ali podobnimi sredstvi, temveč ga s pinceto ali prsti nežno primite za trup čim bliže koži in ga z enakomernim gibom izvlecite. Nato spremljajte spremembe na koži. Na mestu ugriza bo pordela, obisk zdravnika pa v tem primeru ni potreben. Je pa to potrebno, če se rdečina širi v obroču okoli ugriza in se pojavijo simptomi, kot so visoka vročina, slabost in bruhanje, občutljivost na svetlobo in glavobol." "Po prihodu iz narave dobro preglejte celotno telo. Če najdete klopa, vam ni treba hiteti na urgenco, poskusite ga sami odstraniti s pinceto v nasprotni smeri urinega kazalca. Če v koži ostanejo noge, te niso več nevarne, saj je klop z ugrizom že naredil svoje. Če se pojavi lymska borelioza in rdečica traja več dni, se morate posvetovati z zdravnikom, da ugotovi, ali je potreben antibiotik," pa je dodala zdravnica Tanja Pekez.

Simptomi, ki se lahko pojavijo ob ugrizu klopa FOTO: NIJZ icon-expand