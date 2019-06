Kako se zaščititi?

Za brezskrbno poletje, ki predvsem ne bo imelo kasnejših negativnih posledic na koži, pa je treba zelo vestno uporabljati zaščito pred soncem. Medtem ko so UVB žarki glavni vzrok opeklin, ali kot se lepše sliši: porjavele kože, pa UVA prodirajo globlje v kožo, tudi skozi oblake in steklo in povzročajo staranje kože. Brez ustrezne zaščite torej ne boste le opečeni, koža se bo hitreje starala, večja je verjetnost za rakasto obolenje.