Vrtičkarji jezni zaradi invazije lazarjev

Toliko polžev, kot jih je letos, že dolgo ni bilo, pravijo jezni vrtičkarji. Gre namreč za enega največjih škodljivcev, ki uničuje pridelek, v katerega je vloženega precej truda. Čeprav niso izbirčni pa imajo menda najraje mlado zelenjavo. Gre seveda za polže brez hišic - najpogostejši vrsti pri nas sta veliki rdeči lazar in portugalski lazar. Metod, da se te škodljivce odstrani, je precej. Katere pa so najbolj uspešne in najpogostejše?