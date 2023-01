Kako se znebiti suhih, hrapavih in razpokanih rok?

Če ste kdaj občutili suho, razpokano ali srbečo kožo na rokah, potem veste, kako pomembno je, da najdemo pravo kremo za roke.

Ste vedeli, da se vaše roke najhitreje starajo? Ja, res je. Roke so žal tisti del telesa na katerem se bo najhitreje poznalo naše stresno življenje in šteta leta. In ravno zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da poskrbite za ustrezno in redno nego s kremo, ki bo zadovoljila vse vaše potrebe. Še posebej v zimskem času naša koža na rokah pogosto trpi zaradi razpok in občutek hrapavosti na rokah je res nadležen, če pravočasno ne ukrepamo. Sestavine v trenutno najbolj prodajnih kremah za roke Aqua in Royal bodo pomagale zaceliti razpoke in obnoviti kožo. Na koncu, ne pozabite na redno uporabo kreme za roke. Najboljša krema za roke bo le delno delovala, če jo ne uporabljate redno. Za najboljše rezultate, uporabljajte kremo za roke 2-3 krat na dan.

Suha, mastna ali občutljiva koža? Koža na rokah je lahko različna od osebe do osebe, zato je pomembno, da se osredotočimo na vaše specifične potrebe. Če imate suho kožo, potem boste potrebovali kremo, ki bo vsebovala vlažilne sestavine, kot so mandljevo olje, hialuronska kislina ali karitejevo maslo. Najbolj pohval v zadnjem letu je zaradi svojih odličnih učinkov prejela hranilna krema Royal . Te sestavine bodo pomagale ohraniti vlago v koži in preprečiti izsuševanje. Če pa imate občutljivo kožo, potem boste želeli izbrati kremo, ki ne vsebuje neželenih sestavin, kot so parabeni, ftalati in umetni vonji. Izberite kremo, ki vsebuje naravne sestavine, kot so provitamin B5, vanilija ali mandarina. Idealna izbira je absolutno vlažilna krema Aqua, ki jo dobite pakirano kar v 100 ml embalaži in zadostuje za več mesecev uporabe.

Sledite spodnjim nasvetom Suhe in razpokane roke so pogost problem, ki ga lahko povzročijo različni dejavniki, kot so suh zrak, uporaba agresivnih čistilnih sredstev in izpostavljanje rok vodi. Sledi nekaj nasvetov za odpravljanje tega problema: - Pijte dovolj vode: Suhe roke so lahko posledica dehidracije, zato je pomembno, da pijete dovolj vode. Uporabite vlažilno kremo : Vsako noč pred spanjem si namažite roke z vlažilno kremo. Izberite tisto, ki vsebuje hranilne snovi, kot so karitejevo maslo in vitamin E. - Izogibajte se agresivnim čistilnim sredstvom: Če imate suhe in razpokane roke, se izogibajte uporabi agresivnih čistilnih sredstev. Namesto tega uporabite milna sredstva za roke, ki so nežna na kožo. - Nošenje rokavic: Ko se izpostavljate vodi, kot je pranje posode ali čiščenje, nosite rokavice, da zaščitite roke pred izsušitvijo. Prav tako je obvezno, da v hladnejših mesecih uporabljate tople rokavice za zunanje aktivnosti. - Omejite uporabo grelnih naprav: Suh zrak, ki ga povzročajo grelni aparati, lahko poslabša suhost rok. Omejite uporabo grelnih naprav in redno vlažite zrak v prostoru. - Izogibajte se stiku s kemikalijami : Nekatere kemikalije lahko dražijo kožo in poslabšajo suhost in razpokane roke. Zaščitite roke tako, da se jim izogibate ali pa jih takoj po stiku temeljito umijete z milom in vodo. - Poslušajte svoje telo: Če ste po vseh tem nasvetih še vedno težave s suhimi in razpokanimi rokami, se posvetujte s svojim zdravnikom, saj lahko ta težava povezana s prehranskimi pomanjkljivostmi ali drugimi zdravstvenimi težavami.

Vlažilna krema za roke Aqua Vlažilna krema za roke, ki vsebuje provitamin B5, vitamin E, mandarino in minerale, je odlična izbira za tiste, ki želijo nežno in učinkovito nego rok. Ta krema je obogatena s hranilnimi snovmi, ki so potrebne za vzdrževanje zdrave in mehke kože. Provitamin B5, ki se pogosto imenuje pantenol , je vlažilna snov, ki pomaga zadrževati vlago v koži, kar pomaga preprečiti suhost in razpokane roke. Vitamin E je antioksidant, ki ščiti kožo pred škodljivimi učinki prostih radikalov in ji pomaga ohranjati svež videz. Mandarina je bogata z vitamini in minerali, ki so pomembni za zdravo kožo. Vsebuje vitamine C in A, ki podpirata proizvodnjo kolagena in pomagajo ohranjati prožnost kože. Mandarina tudi pomaga odpravljati odmrle kožne celice, kar pomaga koži, da izgleda bolj sveže in sijoče. Minerali, ki se nahajajo v vlažilni kremi, kot so cink in magnezij, pomagajo ohranjati ravnotežje vlage v koži. Cink spodbuja nastajanje novih kožnih celic in magnezij pomaga uravnavati proizvodnjo sebuma, kar pomaga preprečevati prekomerno suhost in maščobnost kože.

Hranilna krema za roke Royal Hranilna krema za roke, ki vsebuje mandljevo olje, karitejevo maslo, arašidovo olje, kakavovo maslo, provitamin B5, vitamin E, hialuronsko kislino , provitamin A in ekstrakt vanilije, je prava izbira za vse, ki želite od kreme za roke pridobiti največ. Mandljevo in arašidovo olje ter karitejevo maslo je bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami, ki pomagajo ohranjati vlago v koži in preprečujejo suhost. Kakavovo maslo pa pomaga ohranjati zdrav videz kože in jo naredi mehko na dotik. Provitamin B5, ki se pogosto imenuje pantenol, je vlažilna snov, ki pomaga zadrževati vlago v koži, kar pomaga preprečiti suhost in razpokane roke . Vitamin E je antioksidant, ki ščiti kožo pred škodljivimi učinki prostih radikalov in ji pomaga ohranjati svež videz. Hialuronska kislina je vlažilna snov, ki pomaga ohranjati vlago v koži in jo naredi mehko in gladko. Prav tako pomaga ohranjati prožnost kože in jo naredi bolj prožno. Dodan ekstrakt vanilije v kremi ima prijeten vonj in vam bo pomagal pri lažjem sproščanju.

