Moja žena je pričela kričati, ko je zagledala vseh 6 stekleničk mojih zdravil za diabetes v smeteh ...

Ime mi je Stane, star sem 67 let in sem upokojen strojni inženir. Ko sem šel v pokoj, sem si samo želel uživati v prostem času in miru. Čas preživeti z vnuki, na partijah šaha, na prostovoljnem delu v cerkvi ... No, pred nekaj leti pa se mi je naenkrat stemnilo in čutil sem bolečino v sencih, kot da bi me nekdo pritiskal. Začel sem padati v nezavest. Moja žena je medicinska sestra na urgenci in me je hitro poslala v bolnico, kjer so zdravniki potrdili njen največji strah. Moj sladkor je bil smrtonosno visok, 23,5 mmol/L. Bil sem na tem, da padem v komo.

Niti slutil nisem, da se moja nočna mora šele pričenja

Zdravnik mi je takoj predpisal dve zdravili: prvega za diabetes in drugega za stranske učinke, ki jih povzroča PRVO. Samo nekaj tednov kasneje sem jemal ŠEST zdravil in moje življenje je bilo pravi pekel. Zahvaljujoč diuretiku, ki sem ga jemal, se je moje življenje vrtelo okrog tega, da pravočasno pritečem na stranišče. Poleg tega so zdravila, ki sem jih jemal, posrkala vso energijo iz mene, tako da sem se počutil kot invalid v lastni hiši.

Mislil sem, da huje ne more biti, vse dokler mi nekega večera ni uspelo priti do stranišča in sem se polulal po sebi. Medtem ko sem skrajno ponižan gledal mokri madež na svoji pižami, sem se odločil, da tako več ne morem živeti. Če ne obstaja drug način, ga bom sam našel.