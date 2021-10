Kako si lahko s tekom oblikujete popolno postavo | Hervis

Tek je odlična izbira za vse, ki bi se radi sprostili, zabavali ter izgubili kakšen kilogram. Tokrat predstavljamo, zakaj je tek odlična izbira tudi za vas in kako lahko z njim oblikujete svojo postavo.

Zakaj je tek popolna vadba za oblikovanje postave?

Želite izgubiti nekaj odvečnih kilogramov ali samo nekoliko bolj učvrstiti svoje telo? Po prebranem prispevku boste tudi vi postali zagreti urbani tekači!

S tekom lahko okrepimo mišice in kosti ter poskrbimo za svoje zdravje, prav tako pa lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Veliko ljudi se s pomočjo teka v stresnih obdobjih sprosti in raziskave namigujejo, da lahko tek izboljša tudi mentalno zdravje. Poleg vsega pa z aktivnostjo izgubimo še nekaj kilogramov.

Zakaj je tek tako odlična izbira za oblikovanje postave?

Tek je praktičen

Tečete lahko praktično kjerkoli, kadarkoli. Odpravite se lahko do najbližje tekaške steze, v naravo ali v bližnji park. Vse številčnejši pa so tudi urbani tekači, ki se lahko na tek odpravijo kar od doma, ne glede na to, kje živijo – v centru mesta, predmestju ali na vasi. Danes ima že praktično vsako naselje površine, ki so primerne za to obliko rekreacije.

Za tek ne potrebujete nobene posebne dodatne opreme; samo obujete se in že se lahko odpravite na tek.

Ne potrebujete velikega finančnega vložka

Kot že omenjeno, za tek ne potrebujete nobene dodatne opreme. Zaradi tega je tek ena od aktivnosti, ki si jo lahko privošči praktično vsak, ne glede na finančno stanje.

Na začetku je smiselno vložiti v kakovostne superge za tek, ki vam lahko služijo tudi več let. Potrebujete še udobna tekaška oblačila – pajkice ali trenirko, zračno tekaško majico in dober športni nedrček, za tek v hladnejših temperaturah pa še lahek pulover; to pa je tudi edini strošek, ki ga boste s tekom imeli.