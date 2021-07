Kako skriti višek na trebuhu: To je največji sovražnik "šlaufkov" na trebuhu

Dosegel je tudi naš trg! Steznik, ki ga obožujejo ženske po vsem svetu, namenjen trebuhu, stegnom in zadnjici in se že sprehodil po rdeči preprogi.

icon-expand Shapelle FOTO: Arhiv ponudnika

Stezniki so ženskam popolnoma olajšali življenje, predvsem pa boj proti odvečni teži in oblogam na trebuhu, ki se jih je tako težko znebiti. In s temi plastmi, bodimo iskreni, se v ozkih oblekah, kombinezonih, hlačah in majicah ne počutimo najbolje. Zato raje, kot bi se znojili in porabili čas za gibanje, je te obloge lažje skriti. Tako se vam nikoli ni treba odpovedati popolni oprijeti obleki ali čudovitemu tesnemu kombinezonu, katerega edine pomanjkljivosti so razkrivanje "šlaufkov" na trebuhu ali viseči zadnjici. Edina težava večine steznikov je ta, da so vidni pod oblačili in jih je zelo neprijetno nositi. Toda z novim steznikom, ki z rdeče preproge prihaja v Slovenijo, so te težave rešene.

icon-expand Shapelle FOTO: Arhiv ponudnika

>> Z enim majhnim trikom lahko dobite sanjsko linijo- preberite več << Razen, da odlično opravlja svoje delo -skriva ves višek na trebuhu, stegnih in dviguje zadnjico, steznik Shapelle je tudi udoben za nošenje, so se soglasno strinjale uporabnice. Za razliko od mnogih steznikov, ki so trdi in v prvih minutah nošenja povzročajo nelagodje, je ta steznik zasnovan tako, da ga lahko nosite ves dan. - Ne povzroča nelagodja med nošenjem - Ne povzroča prekomernega potenja - Ne iritira vaše kože - Preprečuje izpuščaje in drgnjenje stegen

icon-expand Shapelle FOTO: Arhiv ponudnika

V čem se razlikuje od drugih: Inovativen dizajn, ki zagotavlja rezultate Elastični pas se prilagodi vašemu trebuhu, zategne ga ravno toliko, da skrije višek in vam pusti dovolj prostora, da se ne čuti nelagodja. Ženske so potrdile, da ga lahko nosijo ves dan. Zračne "hlačke" so narejene iz tesno tkanega materiala, ki zategne problematična področja, dvigne zadnjico in se prilagodi vsem gibom. Je dovolj zračen in propusten, da se koža ne znoji in ne razdraži. In končno, mehka čipka, ki ne samo, da izgleda popolno, ampak ima tudi svojo funkcijo: preprečuje drgnjenje stegen in pojav izpuščaja, značilnega za poletje. Med nošenjem steznik stoji na mestu. Ne pade, se ne mečka in se ne odraža pod oblačili, ker ni debelih šivov. Dodaten plus je enostavno vzdrževanje in ga lahko operete po vsaki uporabi, do jutra pa je suh in pripravljen za ponovno uporabo. >> Preberite: Skrivnost žensk, ki ne telovadijo, niso na dieti in imajo čudovito postavo <<

icon-expand Shapelle FOTO: Arhiv ponudnika

Trojni učinek za privlačno postavo Nihče ne bo vedel, v čem je skrivnost, in vsi bodo opazili vašo novo postavo. In da bi to dosegli, se ni treba izogibati hrani, šteti kalorij, se neskončno potiti ... ampak le nekaj sekund, kolikor je potrebno, da si oblečete steznik. Proizvajalci Shapelle steznika so poskrbeli za vsak detajl. Visoka raven udobja med nošenjem, dober oprijem in material s kompresijskim učinkom so bili ključni za ustvarjanje tega zelo funkcionalnega steznika. Popolnoma se oprime telesa in ne ustvarja nelagodja, zaradi česar je primeren za celodnevno nošenje. Z njim boste izbirali oblačila, ki so vam všeč, in ne takšna, ki skrivajo vaše viške in pomanjkljivosti - kajti odslej bo za to zadolžen steznik Shapelle.

icon-expand Shapelle FOTO: Arhiv ponudnika