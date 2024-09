Kako slabo živimo v Sloveniji in po svetu?

Večina v razvitih in razvijajočih se državah zmotno verjame, da se je v zadnjih 20 letih svetovna ekstremna revščina povečala, kaže Ipsosova anketa Perils of perception (slo. nevarnosti čutnega dojemanja) iz leta 2017. Le petina jih je vedela, da se je v resnici občutno zmanjšala.

Leta 1997 je bila ekstremno revna približno tretjina svetovnega prebivalstva. 20 let kasneje je bilo takšnih manj kot desetina. Najvišji deleži pravilnih odgovorov so bili v razvijajočih se državah, kjer ljudje dejansko doživljajo ekstremno revščino in njeno odpravljanje. Politične točke na napačnih predpostavkah Takšna družboslovna nepismenost je pogosta, sploh v razvitih državah. Toda ne bi je smeli jemati kot golo nedolžno zanimivost, zlasti ker se na njeni podlagi odločajo volivci. Ameriška predsedniška in podpredsedniška kandidata Donald Trump in J. D. Vance svojo podporo gradita prav na podobnem nepoznavanju dejstev glede tamkajšnjega življenjskega standarda v zadnjih štirih letih in več. Poudarjata denimo, da gospodarstvo razpada in da se realni življenjski standard povprečnih ljudi nezadržno slabša ter da se lahko Američani rešijo le z njunim paketom nacionalističnega protekcionizma. Sliši se privlačno: svet gre vendarle k vragu, to vsi vemo. Toda je to res? Ali Američani živijo vse slabše? Kaj pa Slovenci in preostanek sveta? Kaj mislite vi?

Realni povprečni dohodek na prebivalca FOTO: Svetovna banka icon-expand

Grafikon 1 prikazuje raven in spremembo realnega življenjskega standarda povprečnega prebivalca v izbranih državah in svetu. Podatki so prilagojeni, da upoštevajo negativni učinek inflacije in razlike v kupni moči med državami. Kjer je le možno, upoštevajo stanje po davkih in redistribuciji, tako da prikazujejo realno sliko življenjskega standarda, s katerim živimo. Prikazana srednja vrednost tudi ni navadna aritmetična sredina, marveč je mediana, tako da je ultrabogati ne vlečejo navzgor in s tem ne popačijo slike. Gledamo stanje ljudi, ki so točno na sredini (50. percentilu) dohodkovne lestvice vsake posamezne družbe. Z izjemo Grčije vidimo, da se je realni življenjski standard za povprečnega človeka v vseh prikazanih državah v zadnjih nekaj desetletjih krepko izboljšal. V Sloveniji je izboljšanje približno 120-odstotno, v svetu 165-odstotno. Povprečni človek ima danes realni dnevni dohodek okrog osem mednarodnih dolarjev – to je metodološka valuta, ki ima enako kupno moč v kateri koli državi in s katero si lahko privoščimo enako kakovostne dobrine. Osem dolarjev je ravno nekoliko nad pragom revščine, ki ga imajo običajno višje srednje razvite države. Približno 30 let nazaj je bil povprečni Zemljan tik pod pragom revščine, ki danes velja za nižje srednje razvite države. Toda to je življenje človeka na sredini družbe. Kako pa gre tistim, ki so na njenem dnu? Revščina bo še dolgo z nami

Realni dnevni dohodek na prebivalca (spodnjih 10 %) FOTO: Svetovna banka icon-expand

Grafikon 2 prikazuje enako vrsto podatkov kot grafikon 1, le da zdaj ocenjujemo življenjski standard spodnjih 10 odstotkov prebivalcev po dohodku, ne več tistih, ki so na 50. percentilu. Izboljšanje v Sloveniji je približno 135-odstotno, v svetu pa 115-odstotno; Grčija je zaradi kolapsa po veliki recesiji ponovno štrleča izjema. Seveda v absolutnem smislu stanje za spodnjih 10 odstotkov na svetovni ravni ostaja izrazito ubogo kljub relativnemu izboljšanju: njihov realni dnevni dohodek je le nekoliko višji od dveh mednarodnih dolarjev, kar je praktično ekstremna revščina. Svetovna ekstremna revščina se je sicer od leta 1990 do danes po deležu in absolutnem številu ljudi zmanjšala za približno tri- ali štirikrat: z 39 odstotkov prebivalstva na devet odstotkov oziroma s skoraj dveh milijard ljudi na 700 milijonov. Vendar ta še ni in še kar nekaj časa ne bo odpravljena. Toda življenjski standard – celo za tiste na dnu – se v splošnem izboljšuje. To je napredek, bi odvrnil marsikdo, a kaj, ko se je zgodil za ceno vrtoglavega poskoka v neenakosti znotraj držav. Se je res? Neenakost v večini držav in pri nas se znižuje

Neenakost v razpoložljivem dohodku znotraj držav FOTO: Frederick Solt in UNU WIDER icon-expand

Grafikon 3 prikazuje tri različne ocene neenakosti znotraj držav, ki jih pripravljajo pri dveh najpogosteje uporabljanih virih, na katere se sklicujemo v akademski literaturi. To sta Standardized World Income Inequality Database (SWIID) in World Income Inequality Database (WIID). Dohodkovna neenakost znotraj držav – tako kot meddržavna in svetovna – je nehala naraščati že pred časom in se zdaj vrsto let najverjetneje znižuje. V Sloveniji je neenakost razpoložljivega dohodka dosegla vrhunec leta 2012, ko je bil Ginijev koeficient 25,6 (koeficient 0 predstavlja popolno enakost v dohodkih vseh prebivalcev, koeficient 100 pa popolno neenakost, kjer si samo en prebivalec lasti ves družbeni dohodek). To je opazno višje kot v 90. letih, ko se je gibal okrog 23. Toda od leta 2012 se je neenakost pri nas postopno zniževala, tako da je danes koeficient približno 23,9. V mislih je treba imeti še dejstvo, da je Ginijev koeficient znotrajdržavne neenakosti za povprečno državo približno 38, kar pomeni, da je Slovenija ena dohodkovno najmanj neenakih družb na svetu. Splošni vtis se ne spremeni preveč, če namesto njega uporabimo dohodkovni delež zgornjega odstotka (top en odstotek), ki ga pogosto omenja francoski ekonomist Thomas Piketty. Povprečno stanje za vse države na svetu, za katere imamo podatke, prikazuje grafikon 4. Kako gre najbogatejšim?

Dohodkovni delež zgornjega 1 % FOTO: World Inequality Database in Amory Gethin icon-expand