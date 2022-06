Kako so jamarji reševali 29-letnega prebežnika, ki je padel v jamo?

Zdaj je potek reševanja predstavila še Jamarska reševalna služba (JRS), ki nam je posredovala tudi video posnetke. Kot so sporočili, so bili o dogodku obveščeni ob 3.30. Stekla je intervencija JRS in do 5. uri je bilo na lokaciji devet jamarskih reševalcev. Vodil jih je Igor Benko.

"Prva ekipa se je spustila v jamo in v njej našla hudo poškodovano osebo. Ekipa je pod strokovnim vodenjem jamarske reševalke Eme Jenko (višja medicinska sestra), ob posvetu in po navodili zdravnika, poškodovanega oskrbela in mu olajšala bolečine s protibolečinskimi sredstvi. Druga ekipa je v tem času pripravila vse potrebne manevre za vertikalni dvig iz 18 metrov globokega brezna," so pojasnili.

Transport je potekal gladko in brez zapletov, so še dodali. Ob 7.10 je bil poškodovani Nepalec že iz jame, predali so ga v oskrbo ekipi Nujne medicinske pomoči ter ga prepeljali v izolsko bolnišnico. "Ekipa JRS je opravila odlično delo, v treh urah in pol od aktiviranja je bila reševalna akcija uspešno zaključena," so zapisali.