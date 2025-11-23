Kako so na referendumu glasovali politiki?

Večina predsednikov parlamentarnih strank je glas oddala že na predčasnem glasovanju. Dopoldne pa je v Radomljah glasovala še predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je pomembno, da se državljani udeležujejo referendumov in volitev.

Predsednica države Nataša Pirc Musar in prvi soprog Aleš Musar sta na volišče prišla točno ob 11. uri. "Izjemno pomembno se mi zdi, da državljani in državljanke, Slovenke in Slovenci, odidejo na volišča ne le, ko so parlamentarne ali predsedniške volitve, temveč tudi, ko so referendumi. Prav je, da posamezniki povemo, kaj si o določeni temi mislimo," je dejala ob oddaji svojega glasu. Kot sta to na predčasnem glasovanju storila tudi predsednik vlade Robert Golob in podpredsednik vlade Luka Mesec. "Tudi sam ne želim, da bi bil prisiljen v to, da končam svoje življenje, ne le v mukah ali na mamilih, temveč predvsem brez človeškega dostojanstva. Zato sem danes volil za," je dejal Golob.

Mesec, ki je glasoval v četrtek, je medtem dejal, da verjame, da si večina intimno želi imeti takšno pravico, "če se sami ali naši svojci znajdemo v situaciji, ko od življenja ni ničesar več, razen trpljenja". Proti pa sta prav tako predčasno, a brez izjave za medije tokrat glasovala prvaka obeh parlamentarnih strank opozicije - Janez Janša in Jernej Vrtovec. Danes so medtem na volišča odšli številni njuni strankarski kolegi. SDS-ova poslanka Alenka Jeraj je dejala, da si ne želi zlorab in pritiskov na starejše. "Mi moramo okrepiti paliativno oskrbo in starejšim, bolnim, trpečim pomagati. Medicina to zna. Tisti, ki se bori in je na koncu življenja, si pa želi vsake preživete ure, ne pa da bi to predčasno končal," meni.