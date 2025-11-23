Kako so na referendumu glasovali politiki?

Predsednica države Nataša Pirc Musar in prvi soprog Aleš Musar sta na volišče prišla točno ob 11. uri. "Izjemno pomembno se mi zdi, da državljani in državljanke, Slovenke in Slovenci, odidejo na volišča ne le, ko so parlamentarne ali predsedniške volitve, temveč tudi, ko so referendumi. Prav je, da posamezniki povemo, kaj si o določeni temi mislimo," je dejala ob oddaji svojega glasu.
Kot sta to na predčasnem glasovanju storila tudi predsednik vlade Robert Golob in podpredsednik vlade Luka Mesec. "Tudi sam ne želim, da bi bil prisiljen v to, da končam svoje življenje, ne le v mukah ali na mamilih, temveč predvsem brez človeškega dostojanstva. Zato sem danes volil za," je dejal Golob.
Mesec, ki je glasoval v četrtek, je medtem dejal, da verjame, da si večina intimno želi imeti takšno pravico, "če se sami ali naši svojci znajdemo v situaciji, ko od življenja ni ničesar več, razen trpljenja".
Proti pa sta prav tako predčasno, a brez izjave za medije tokrat glasovala prvaka obeh parlamentarnih strank opozicije - Janez Janša in Jernej Vrtovec. Danes so medtem na volišča odšli številni njuni strankarski kolegi.
SDS-ova poslanka Alenka Jeraj je dejala, da si ne želi zlorab in pritiskov na starejše. "Mi moramo okrepiti paliativno oskrbo in starejšim, bolnim, trpečim pomagati. Medicina to zna. Tisti, ki se bori in je na koncu življenja, si pa želi vsake preživete ure, ne pa da bi to predčasno končal," meni.
Poslanec NSi Aleksander Rebršek pa je ob glasovanju na Igu dejal: "Zelo preprosto je govoriti o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ko nisi ti tisti, ki razmišlja o tem, ali ko nisi ti tisti, ki mora nekomu drugemu pomagati, ko si bo vzel življenje. In želim si, da bi živeli v družbi, v kateri človek ne umira zaradi sočloveka, ampak ob njem."
V domačih Radečah pa je medtem za zakon dopoldne glasoval tudi vodja koalicijske SD Matjaž Han."Gre za zakon, ki je zelo oseben in ga lahko vsak gleda s svoje plati in iz svojih izkušenj. Žal mi je, da smo ta zakon spet spravili na raven ideologije in politike dveh polov," je dejal ob tem.
