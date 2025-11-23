Svetli način
Slovenija

Kako so na referendumu glasovali politiki?

Ljubljana, 23. 11. 2025 19.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
37

Večina predsednikov parlamentarnih strank je glas oddala že na predčasnem glasovanju. Dopoldne pa je v Radomljah glasovala še predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je pomembno, da se državljani udeležujejo referendumov in volitev.

Predsednica države Nataša Pirc Musar in prvi soprog Aleš Musar sta na volišče prišla točno ob 11. uri. "Izjemno pomembno se mi zdi, da državljani in državljanke, Slovenke in Slovenci, odidejo na volišča ne le, ko so parlamentarne ali predsedniške volitve, temveč tudi, ko so referendumi. Prav je, da posamezniki povemo, kaj si o določeni temi mislimo," je dejala ob oddaji svojega glasu.

Kot sta to na predčasnem glasovanju storila tudi predsednik vlade Robert Golob in podpredsednik vlade Luka Mesec. "Tudi sam ne želim, da bi bil prisiljen v to, da končam svoje življenje, ne le v mukah ali na mamilih, temveč predvsem brez človeškega dostojanstva. Zato sem danes volil za," je dejal Golob.

Preberi še PRENOS V ŽIVO: Prešeteta polovica oddanih glasovnic

Mesec, ki je glasoval v četrtek, je medtem dejal, da verjame, da si večina intimno želi imeti takšno pravico, "če se sami ali naši svojci znajdemo v situaciji, ko od življenja ni ničesar več, razen trpljenja".

Proti pa sta prav tako predčasno, a brez izjave za medije tokrat glasovala prvaka obeh parlamentarnih strank opozicije - Janez Janša in Jernej Vrtovec. Danes so medtem na volišča odšli številni njuni strankarski kolegi.

SDS-ova poslanka Alenka Jeraj je dejala, da si ne želi zlorab in pritiskov na starejše. "Mi moramo okrepiti paliativno oskrbo in starejšim, bolnim, trpečim pomagati. Medicina to zna. Tisti, ki se bori in je na koncu življenja, si pa želi vsake preživete ure, ne pa da bi to predčasno končal," meni.

Preberi še Po ujmi so ostali odrezani od volišč, zato so v Kožbani uredili začasno

Poslanec NSi Aleksander Rebršek pa je ob glasovanju na Igu dejal: "Zelo preprosto je govoriti o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ko nisi ti tisti, ki razmišlja o tem, ali ko nisi ti tisti, ki mora nekomu drugemu pomagati, ko si bo vzel življenje. In želim si, da bi živeli v družbi, v kateri človek ne umira zaradi sočloveka, ampak ob njem."

V domačih Radečah pa je medtem za zakon dopoldne glasoval tudi vodja koalicijske SD Matjaž Han."Gre za zakon, ki je zelo oseben in ga lahko vsak gleda s svoje plati in iz svojih izkušenj. Žal mi je, da smo ta zakon spet spravili na raven ideologije in politike dveh polov," je dejal ob tem.

referendum glasovanje politiki prostovoljno končanje življenja
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
23. 11. 2025 21.29
Primc???Hahahahaha.Ta zakon bo slej ko prej sprejet brez nekih referendumov in ogromnih stroškov katere je naredil zblojeni primc in si na ta račun napolnil žepe.Države EU zahtevajo ta zakon tako da slovenija ne bo izjema ne glede katera vlada bo na oblasti.Zakon je padel zaradi goloba in hujskačev primca kar je velika napaka in se folk sploh ne zaveda kaj predstavlja.Nisem pristaš goloba ampak sem z razumno pametjo glasoval za sprejetje.Na žalost se mora pomilovati tiste z prazno glavo kateri so glasovali proti,ko bodo v groznih mukah umirali in klicali boga na pomoč.Ta jim seveda ne bo pomagal in tudi manipulant primc ne..
ODGOVORI
0 0
iziizi
23. 11. 2025 21.28
TINA JE ZMAGALA NUTRIJ SE NEBO EVTANIZIRAL
ODGOVORI
0 0
Lady ok
23. 11. 2025 21.28
+1
Aja 17. člen (nedotakljivost človekovega življenja). Tisti ki pravite da zakon ne posega v ustavo in je ne spreminja. Po ustavi imajo pravico do glasovanja vsi. Upokojenci v ustanovah so bili tokrat izključeni. Ta vlada gre gladko mimo ustave!!!! Kaj vas prepričuje, da ne bo sla spet? Tega se ne sme pustiti. Ustava je z razlogom. Neupoštevanju pa mora slediti kazen. Ta zakon krši 17.clen ustave in prisego ki jo dajo zdravniki. Z razlogom so te stvari svete in se jih ne spremnija in ne prilagaja za posameznike.
ODGOVORI
1 0
wsharky
23. 11. 2025 21.28
+1
levičarji, vam zvon bije zadnji dan, še posebej pa Tanji, Matjažu, Robiju in Asti - adios
ODGOVORI
1 0
vlahov
23. 11. 2025 21.27
Primca za predsednika vlade in ukinimo urad predsedstva države oz.urad Pirčeve .
ODGOVORI
0 0
Smuuki
23. 11. 2025 21.12
+6
Verjetno bo trio adijo, srebrn cvern kmalu imeli tiskovno. Danes bodo njihovi obrazi podaljšani, glas zamorjen, pogled žalosten, telesa skrušena, povešene rame. 😭😭😭😭
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
23. 11. 2025 21.07
+10
PRIMC si je z Gusarco, Golobom, Mesecem Sukičko RIT obrisal..Šampanjec poka in teče v potokih..Golob tvoja zadnja izjava, da so bolniki nebodigatreba..?' sedaj boš dobil po RILCU tudi na volitvah..
ODGOVORI
10 0
Veščec
23. 11. 2025 21.04
+8
ob 11.00 je volila.a nč ne kuha.jst sem imu takrat že skoraj kosilo fertik
ODGOVORI
8 0
Victoria13
23. 11. 2025 21.07
+4
Onadva hodita samo po izbranih gostilnah...zato pa taki zneski za reprezentanco....vi milijonih! Še par mesecev pa bosta lahko začela kuhat!
ODGOVORI
5 1
Anonymous88
23. 11. 2025 20.56
+2
Ravno zaradi teh blesavih polotikov nisem šel glasovat. Imam čisto mirno vest da ne podpiram nobene od barab ki izrabljajo referendume za politične točke.
ODGOVORI
6 4
Bbcc12
23. 11. 2025 20.59
+2
Glasoval si proti.
ODGOVORI
3 1
natas999
23. 11. 2025 20.55
+8
referendumi se vrstijo samo zaradi butaste vlade
ODGOVORI
9 1
Smuuki
23. 11. 2025 20.52
+5
Zdaj se bo začelo rajanje na levi. Potegnili so trenutek resnice. Zmagala je pamet. Z veseljem bom prebral komentarje plačanih forumašev frenka, joža kvadrat in njihovi četici. 😀😀😀😀
ODGOVORI
6 1
pohlepni
23. 11. 2025 20.47
+2
Zanimame, kako sta glasovala Zdravnika dr.Kovač. Po njegovem bi vsi Slovenci morali imet sladkorno, potem nebi trebalo nič delati a nje....
ODGOVORI
2 0
FrankCostello
23. 11. 2025 20.34
+15
Vlada Golobnjaka je padla, se temu reče. Nek Aleš jo je zrušil, hahahhahaha
ODGOVORI
16 1
MasteRbee
23. 11. 2025 20.30
+3
politiki ZA, rešitev še vedno obstaja, vzamete dvojno dozo.
ODGOVORI
6 3
StayALive
23. 11. 2025 20.29
+5
Ma to niso politiki. To je kolesarsko izdajalska svojat.
ODGOVORI
7 2
MasteRbee
23. 11. 2025 20.28
+8
Tisti politiki, ki ste ZA ne obupujte, še vedno ostane štrik.
ODGOVORI
10 2
mali.mato
23. 11. 2025 20.25
+8
Lahko bi že objavili kakšna je bila volilna udeležba!
ODGOVORI
8 0
Smuuki
23. 11. 2025 21.01
+2
Ne upajo. Poraz peeeečeeee
ODGOVORI
2 0
Studentttr
23. 11. 2025 21.15
+1
V Sloveniji imamo eno stvari ki resnično super dela (brez sarkazma) in to je brezplačna stran državne volilne komisije, trenutno okrog 40% 99+% preštetih glasov, 24ur in ostali dobijo podatke od tam
ODGOVORI
1 0
Lady ok
23. 11. 2025 20.19
+17
17. člen (nedotakljivost človekovega življenja) Tako mora ostati. Zaradi tega člena nimamo smrtne kazni in nimamo evtanazije. Tako je prav, in v ustavo se ne posega. Danes evtanazija,jutri smrtna kazen in čez leto poseg v ustavo glede nedotakljivosti človeškega življenja.
ODGOVORI
18 1
2fast4
23. 11. 2025 20.18
+15
Levičarji, uničevalci slo naroda...
ODGOVORI
17 2
Vajkim
23. 11. 2025 20.32
-3
Kako pa ga uničujejo
ODGOVORI
1 4
Vajkim
23. 11. 2025 20.32
-4
Kako ga pa uničujejo
ODGOVORI
0 4
Sirhakel7
23. 11. 2025 20.18
+12
Kakšne pa Mesec klati je pa neverjetno.. Se pravi po njegovem vsi ljudje, ki pred smrtjo trpijo umrejo popolnoma brez dostojanstva... Večje traparije pa še nisem slišal !!!
ODGOVORI
13 1
Lady ok
23. 11. 2025 20.21
+10
On že zdaj nima dostojanstva. Torej? A bo prvi?
ODGOVORI
11 1
