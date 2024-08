Kako so politične karte razdeljene pred vročo politično jesenjo?

Janez Janša gor, Robert Golob dol. To je glavna ugotovitev avgustovskega merjenja političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana. Sicer pa volivci ob koncu poletnih počitnic na lestvici od 1 do 5 nikomur od domačih politikov niso podelili niti povprečne ocene "dobro 3".