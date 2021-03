Vseh 90 poslancev si izplačuje dodatek za delo z volivci, objavljamo zneske

Kljub vsem koronskim omejitvam druženja in potovanj med občinami v lanskem letu se prav nihče od 90 poslancev državnega zbora ni odpovedal dodatku za delo z volivci na terenu, ki znaša od 500 do 800 evrov na mesec. Tudi poslanci sami priznavajo, da je bilo terenskega dela manj. Kako pa upravičujejo porabo dodatka?

Čeprav je njihovo osnovno delo odločanje v parlamentarnih klopeh, država poslancem s posebnim pavšalom – ob osnovni plači – financira tudi ohranjanje stika z volivci in matičnim okoljem. Od 500 do 800 evrov neto na mesec, odvisno od kilometrine matičnega okraja od državnega zbora. "Imam to navado, da imam tu stanovanje zato, da prespim, če je nujno. Drugače pa sem neprestano v nekem gibanju. Ta denar porabim za gorivo za avto," je povedal Jurij Lep, poslanec DeSUS.

icon-expand Kljub zmanjšanju terenskega dela med epidemijo se ni zmanjšal obseg pavšala. FOTO: Dreamstime

Lanska letna poročila, s katerimi izbranci ljudstva – brez kakršnih koli računov ali dokazil – upravičijo pavšal, kažejo, da je vseh 90 poslancev prejelo celotno izplačilo, čeprav so bile zaradi protivirusnih ukrepov poslanske pisarne večinoma zaprte. Komunikacija je bolj ali manj tekla prek brezplačnih spletnih orodij. Prav tako so bile močno omejene tudi državne, občinske in politične ceremonije. Kljub zmanjšanemu obsegu terenskega dela, kar v poročilih priznavajo tudi poslanci, se ni zmanjšal obseg denarja. Brane Golubovič, vodja poslancev LMŠ: "Jaz sem vseskozi deloval v enakem obsegu, ampak sem vodja poslanske skupine. Tako da pri meni zelo težko gledate obseg." Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec pa je pojasnil: "V tem času sem med epidemijo vzpostavil novo poslansko pisarno v Kopru. Tako da je tudi velik del tega pavšala šel za te stroške."Jurij Lep, poslanec DeSUS, je povedal, da si poslanec s tem pavšalom "marsikaj financira". "Tudi sestanek, srečanje, malico in avtobusne prevoze."

To državo skupno na leto stane več kot 600 tisoč evrov. V letu vsesplošnih omejitev pa očitno nihče v državnem zboru ni pomislil na omejevanje lastnih prihodkov, prizna prvi mož parlamentarne komisije, ki bdi nad smotrnostjo omenjene porabe davkoplačevalskega denarja. Tako jeIvan Hršak, predsednik mandatno-volilne komisije DZ in poslanec DeSUS, pojasnil, da te ideje ni zasledil. "Nihče je ni izrazil. Predpisano je tako, kakor je predpisano. Vsoto poslanci dobijo. Nikjer ni – vsaj jaz ne vem, da bi bilo zapisano – če gre za manjši obseg, da bi za to morali dobiti manjša sredstva. Tudi nikjer ni napisano, če nekdo prekomerno dela, da bi zato moral mogoče tudi več dobiti. Jaz ne vidim nič, da bi bilo kar koli narobe." Za pojasnila smo prosili več poslancev, a so se – z izjemo naših sogovornikov – komentarju raje izognili.