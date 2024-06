Kako so se kandidati devetih najvišje uvrščenih strank izkazali na soočenju?

Devet nosilcev list za devet stolčkov v evropskem parlamentu - napetost pa v zadnjih dneh nagovarjanja volivcev narašča tudi okoli priznanja Palestine. Strateška napaka, očita opozicija, napad na suverenost države, s pobudo referenduma pa očita koalicija. "Sedaj imajo približno en mesec časa, da razmislijo, kaj bo to usodno dejanje pomenilo," je dejala Tomceva.

Medtem pa je Sukičeva odvrnila, da si je SDS s to potezo privoščil "mednarodni škandal in sramota".

V SD bi si po besedah Nemca to težavo želeli že zdavnaj rešiti. "Smo kritični znotraj koalicije, predvsem Levica in SD do ravnanja kabineta predsednika vlade, kajti to priznanje bi lahko že zdavnaj pospešil."

Tonin je bil sicer prepričan, da bo priznanje šlo v "luft", ker ne bo imelo nobenega učinka za ljudi v Gazi. "Je pa to super ključna točka za politiziranje, za razdvajanje Slovencev," je bil kritičen. A Joveva je bila jasna: Ne gre za noben manever.

Kot je pripomnil Stevanović, pa medtem, ko se tukaj "prepirajo kdo bo koga, levi in desni, ljudje tam umirajo".

Levi ali desni pa tudi glede razprave, kdo ima pravi odgovor na pereče teme kot denimo zeleni prehod in migracije in z vizijo katerih bo Evropska unija na pravem vlaku?

"V kolikor se zgodi, da bo desna stran še bolj zavila na desno, potem bomo imeli več vojne, ne bomo imeli nobenega zelenega in sploh ne pravičnega zelenega prehoda," je dejal Prebilič. Gregorčič pa je omenil, da je ta "politična tržna niša, ki jo išče tudi Prebilič, ki zagovarja zeleni prehod, natanko tista, zaradi katere je Evropa zašla".

Tonin je izrazil prepričanje, da se je v Evropi vedno pokazalo, da so "desnosredinske vlade operativne, natančne in stvari premikajo naprej medtem ko druga stran veliko govori, rezultatov pa ni".