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Kako so se na izmene navadili delavci? 'V trenutnih temperaturah je lažje ponoči'

Pivka, 12. 06. 2026 18.53 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Delavci, nočna dela

Nočna dela na primorski avtocesti se nadaljujejo. Tudi na delovišču pri Pivki, kjer zaradi dotrajanosti prejšnjega delavci postavljajo nov most. Ta bo prav po zaslugi nočnega dela postavljen približno tri tedne pred predvidenim rokom, napoveduje izvajalec del. Kako pa so se na nove izmene navadili delavci?

Kljub pozni uri so na primorski avtocesti včeraj zvečer brneli delovni stroji. "Smo zadolženi za gradnjo tega mostu čez Pivko, most čez Pivko se nahaja na avtocestnem odseku Postojna–Razdrto," je dejal direktor podjetja Garnol Aleksander Schara.

Z deli so začeli sredi marca, z njimi bodo zaključili predvidoma čez mesec dni. Časovnico bodo pohitrila nočna dela, je prepričan izvajalec. Schara je prepričan, da bodo s temi deli zagotovo skrajšali pogodbeno dobo za vsaj dva do tri tedne. Zaposleni sicer za nočno delo prejmejo 40 odstotkov višjo plačo kot pri običajni delovni izmeni.

"Zmeraj je na koncu naročnik, ki to plača, saj naročnik bo imel pa druge ugodnosti: trasa bo prej končana, sprostili se bodo prometi, prevozniki, država bo imela manj stroškov," pojasnjuje Schara.

A kako nočno delo, kljub dodatkom, sprejemajo delavci? Delovodja Jusuf Hadžić pojasnjuje, da je v trenutnih temperaturah lažje delati ponoči, vendar le, če gre za varna dela. "Recimo betonažo, ker je manj zahtevna, in varna dela, ker armatura se ne more vezati ponoči," dodaja.

Najpomembnejši element nočnega dela je zagotavljanje varnosti – gradbišča morajo biti ustrezno osvetljena, ljudje pa ustrezno opremljeni in v dobrem zdravstvenem stanju.

nočna dela primorska avtocesta delovišče

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vicente
12. 06. 2026 20.19
ob oz med 7 in 9 zjutraj so delovišča prazna
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