Kako so si Logarjevi Demokrati zamislili SKOK?

T. i. zakon o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala sicer še ni formalno vložen, je pa, kot kaže, že dodobra zasnovan.

Pridobili smo del dokumenta, ki razkriva način delovanja SKOK. Predlog predvideva, da bi v enoti združili že obstoječe organe pregona – Specializirano državno tožilstvo, Nacionalni preiskovalni urad in Komisijo za preprečevanje korupcije. SKOK pa bi imel tri vrste pristojnosti – tožilske, policijske in preventivno-ozaveščevalne.

Kot cilj zakona pa je navedena vzpostavitev učinkovitega, koherentnega in zakonitega sistema preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcije ter prenova ureditve sodišč za zagotovitev učinkovitega in poštenega sodnega varstva.

Tega bi, kot piše, zagotavljali specializirani kazenski oddelki pri okrožnem ter višjem sodišču v Ljubljani in Mariboru.

Da so spremembe še možne, je sicer danes dejal predsednik Demokratov Anže Logar.