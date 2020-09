Kako so skovali taktiko za nepozabni sobotni kronometer?

Kot je razkril Andrej Hauptman, se je Tadej Pogačar na to pripravljal kar nekaj časa, vse dele proge si je do potankosti ogledal: "Spoznal je vse zanke, vse posebnosti proge. Nič pa ne bi bilo mogoče brez fenomenalnega počutja in brez fenomenalne in neustrašne Tadejeve vožnje." V soboto si je želel odpeljati, kar se najbolje da, je povedal: "Rekel je, da bo šel brezkompromisno in da bo poskusil zmagati etapo. Na cilju je to pomenilo rumeno majico in nepopisno veselje."