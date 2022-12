Kako dobro so slovenske bolnišnice pripravljene na morebitne tožbe?

Ob novici o zahtevku za rekordno odškodnino, ki jo od ortopedske bolnišnice Valdoltra zahteva družina 18-letnika, se postavlja vprašanje, zakaj so pri nas bolnišnice za primere zdravniških napak zavarovane za tako nizke vsote. Družina fanta, ki je po operaciji ostal hrom, bo, kot kaže, od zavarovalnice, s katero ima Valdoltra sklenjeno zavarovanje, lahko iztržila le 200 tisočakov. Preverili smo, kako je v nekaterih drugih slovenskih bolnišnicah. Zavarovalne vsote se gibljejo med 37 tisoč in 500 tisoč evrov. Pa je to dovolj v primerih, ko pacient zaradi zdravniške napake vse življenje nosi posledice?

Na sedmih največjih klinikah ljubljanskega UKC so za primere zdravniških napak zavarovani za 220 tisočakov. Na drugih manjših enotah medtem vse od 37 tisoč do 147 tisoč evrov. V drugi največji slovenski bolnišnici - UKC Maribor - zavarovalna vsota znaša 200 tisočakov, za največji znesek - 500 tisoč evrov - pa sta zavarovani bolnišnici v Postojni in Novem mestu. Po mnenju strokovnjakov ti zneski kažejo, da slovenske bolnišnice niso dovolj dobro pripravljene na morebitne napake svojih zaposlenih. "Verjetno so ti zneski prenizki. Je pa težko ocenit, ker nimam aktualnih podatkov. Bilo je dosti govora o tem, " pove pravni svetovalec zdravniškega sindikata Fidesa Bojan Popovič.

"Če pogledamo, koliko je vreden nek avtomobil in koliko "totalka" na avtomobilu, ki ti jo prizna zavarovalnica. Koliko boš pa dobil, če ne boš mogel trajno uporabljati roke," se sprašuje izredna profesorica na mariborski pravni fakulteti Nataša Samec Berghaus. Sodišče sicer lahko dosodi višjo odškodnino in takrat mora razliko bolnišnica poravnati iz lastnega žepa. A je pri nas, kot pojasnjuje upokojeni odvetnik Andrej Pitako, stalna praksa, da se takšne sodne postopke zavlačuje - tudi po deset let. "Zavlačujejo s plačilom in veliko oškodovancev, ki nimajo takšnega premoženja kot državna bolnišnica, odnehajo. Nimajo več potrpljenja, ne zmorejo več psihično, niti finančno," pravi Pitako.

icon-expand 18-letnik je po operaciji ostal hrom. FOTO: Dreamstime