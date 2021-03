Kako so svojim mamam čestitali naši poslanci?

"Mama je ena sama," je zapisal naš veliki pesnik Tone Pavček in z njim se strinjamo vsi. Prav zato je 25. marec posvečen prav njim. In verjetno vsaki mami največ pomeni, da si zanjo vzamemo čas – če ne gre drugače vsaj s čestitko ali majhno pozornostjo. Kako pa so svojim mamam čestitali naši poslanci in poslanke? Poslanka NSi Tadeja Šuštar je svoji pripravila prav posebno čestitko.

