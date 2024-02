Kako so ugotovili, da so želodec odstranili napačnemu bolniku?

27. novembra lani so pri pacientu opravili operacijo odstranitve želodca, 5. januarja letos pa je zdravnik bolnika obvestil, da pri pregledu odstranjenega želodca niso opazili rakovih celic in prav zato še enkrat opravili tudi pregled prvotno vzetega vzorca, je povedala Murnova.

4. oktobra lani je bilo v Medicinskem centru Barsos opravljena gastroskopija želodca pri dveh pacientih. Obema pacientoma so odvzeli vzorca in ju poslali na oddelek za patologijo na Medicinsko fakulteto. Na podlagi izvidov je bila na enem od vzorcev odkrita prisotnost rakovih celic, na drugem pa ne. Pacienta, pri katerem so na podlagi biopsije ugotovili raka, so napotili na nadaljnje zdravljenje.

V Medicinskem centru Barsos so bili o sumu na morebitno zamenjavo vzorcev obveščeni v ponedeljek, 8. januarja letos. "Takoj smo sprožili postopek in v sredo, 10. januarja na Inštitut za patologijo oddali zaprosilo za ponovno analizo in identifikacijo vzorcev, hkrati smo pristopili tudi k reviziji postopkov dela glede sprejema posameznega bolnika, odvzema in shranjevanja vzorcev," je povedala Murnova in dodala, da v tej fazi napake niso ugotovili.

1. februarja so nato prejeli rezultate analize in ugotovili, da je z veliko verjetnostjo prišlo do zamenjave vzorcev. "Še isti dan se je zdravnik gastroenterolog z vsakim od vpletenih pacientov dogovoril za sestanek za naslednji dan, na kateremu je vsakemu od njiju osebno predstavil, da je prišlo do zamenjave vzorcev," pravi Murnova. Na dan, ko je bil zdravnik obveščen o zamenjavi vzorcev je bil drugi pacient na kontrolnem pregledu, njegov vzorec pa je pokazal pokazal prisotnost raka. Napoten je bil na nadejanje preiskave.

"Kje v postopku pri nas je prišlo do napake in ali je ta napak posledica opustitve dolžne skrbnosti ali zgolj napako, vam z gotovostjo žal ne morem trdili," pravi Murnova. Po njenih besedah že samo dejstvo, da je do zamenjave, in s tem škode do pacienta sploh prišlo, v vsakem primeru globoko obžalujejo.