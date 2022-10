Kako so v kultu hepi hepi premamili ljudi?

Kako lahko verjameš kaj takega, meni se to ne bi moglo zgoditi, je bil odziv marsikoga med ogledom posebne oddaje Preverjeno o združbi hepi hepi. Vendar ni tako preprosto, gre namreč za dobro premišljen sistem, v katerem bi se zlahka znašlo še več ljudi, če to ne bi prišlo v javnost.

Nedolžni začetki Vse se začne zelo nedolžno. Večina Ignjatovićevih pomočnikov na začetku ponuja relativno poceni delavnice, seminarje ali svetovanja različnih oblik duhovnosti. Ukvarjajo se z numerologijo, energetskimi terapijami, svetovanjem, reiki tečaji in podobnim, vse pa se vrti okoli osebnostne rasti in obljub, da lahko z njihovo pomočjo začnete živeti, kot si želite, da boste postali uspešni, dosegli svoje sanje, našli partnerja, si ustvarili družino, pomagali otrokom ... Govorijo vam, da so edina ovira do vaših ciljev zgolj vaš negativni programi, kot jim pravijo, torej vaše negativne misli, dvomi in strahovi, ki preprečujejo, da bi dosegli vse svoje potenciale. Če boste začeli pozitivno razmišljati, če boste premagali svoje strahove in se prepričali, da zmorete vse, kar želite, bo ves svet na vaši dlani. S takšnim razmišljanjem sicer ni nič narobe, saj lahko s pozitivno naravnanostjo dejansko dosežete več, a gre tukaj za tako imenovano toksično pozitivnost, na katero že nekaj let opozarjajo tudi psihologi. Pot do uspeha namreč vodi prek soočanja s svojimi strahovi, dvomi in drugimi negativnimi emocijami, ne pa da jih potlačite v podzavest, kar bo slej ko prej povzročilo še večje težave in ovire v vašem življenju. Ignjatovićevi pomočniki učijo, da vse, kar je negativno, preprosto odrinete stran in praznino zapolnite s pozitivnimi misli in naravnanostjo. Ko v vas ne bo več negativnih programov, boste v svoje življenje samodejno privlekli vse, kar si želite. Samo prosite in boste dobili, so jim govorili. V bistvu združba hepi hepi ponuja klasičen duhovni obvod – uporabo duhovnosti na način, da imate občutek, da delate na sebi, v resnici pa se izognete vsem pravim težavam. Obenem izkoriščajo vse, kar na teh delavnicah izvejo od udeležencev – česa jih je strah, po čem hrepenijo in kaj je tisto, kar jih žene oziroma za katere stvari bi šli veliko dlje, kot je za njih pametno. Skratka izkoristijo vse šibke točke in zaupanje, ki so ga pridobili na teh delavnicah, da bi vas prepričali, da lahko z dragim enoletnim tečajem dosežete vse, kar ste si v življenju zadali in še mnogo več. V to vpletejo tudi druge, ki so se že udeležili teh tečajev, in njihova pričanja, kako zelo so jim spremenili življenje. Gre za pripovedi preprostih ljudi z običajnimi težavami, ki sedaj živijo uspešno, polno in predvsem bogato življenje in ki imajo od takšnih nastopov verjetno tudi finančne koristi, saj vsak, ki pripelje koga na njihove delavnice, dobi določen odstotek od vplačila. Do takrat je večina ljudi že prepričana, da so končno našli nekaj, kar jim bo zagotovo spremenilo življenje na bolje.

icon-expand V bistvu združba hepi hepi ponuja klasični duhovni obvod – uporabo duhovnosti na način, da imate občutek, da delate na sebi, v resnici pa se izognete vsem pravim težavam. FOTO: Adobe Stock

Reprogramiranje uma Da bi vaše negativne programe, ki vam preprečujejo srečo in bogastvo, spremenili v pozitivne, vam ponudijo vsakodnevne enoletne tečaje, čigar cena je običajno 15.000 evrov. Udeleženci so morali vsak dan vstajati ob štirih ali petih zjutraj, da bi se udeležili srečanj. Začnejo jih s polurno meditacijo, v zadnjem času pa vse več s krščanskimi motivi, na primer z molitvijo Oče naš in Marija, pomagaj. Nato sledijo motivacijski govori in vprašanja udeležencev, kako naj se soočijo z vsakodnevnimi težavami. Tam dobijo navodila, kako naj živijo, mislijo, kaj naj počnejo, obenem pa jim poudarjajo, da tisti, ki se ne udeležujejo takšnih treningov, ne zmorejo dojeti ta učenja, zato naj nikar ne poslušajo tistih, ki jih skušajo odvrniti od teh delavnic. Gre za običajne tehnike, ki se jih pogosto poslužujejo kulti, kjer udeležencem najprej ponudijo preproste rešitve za kompleksne težave, jih osamijo, potem pa začnejo manipulirati tudi s pomočjo deprivacije spanja, zaradi katerega so udeleženci še bolj ranljivi in voljni sprejeti njihove ideje. Jutranja predavanja so obvezna, če se jih ne udeležiš, sledijo kazni, večinoma odmik učitelja in drugih udeležencev, ki se nekaj časa ne smejo pogovarjati s tistim, ki ni brezpogojno sledil navodilom. Na vprašanja, zakaj udeleženci ne dosegajo svojih ciljev s takšno lahkoto, kot jim je bilo obljubljeno, pa je odgovor vedno enak: "Nisi bil dovolj 'hepi', dovolil si, da se spet vklopijo tvoji negativni programi." Pogovor z novinarko Preverjenega Ireno Pan o razkrivanju akterjev in žrtev kulta hepi hepi si lahko preberete v spodnjem prispevku.

Duhovno čiščenje prek kapitala Kaj kmalu se začne govoriti o denarju. Če boš utišal svoje dvome in strahove, kar se tiče denarja, bo ta začel pritekati kar sam od sebe, samo prositi moraš zanj. Da bi bil bogat, moraš živeti kot bogat. In da bi premagal oziroma se soočil s svojimi strahovi, si moraš priskrbeti čim večjo vsoto denarja, še najbolje pa bo, če ta denar vložiš v posle združbe hepi hepi. Šlo naj bi za vlaganje v posle, kamor lahko vstopiš samo z velikimi vložki in če se bodo združili in skupaj vlagali, bodo tudi oni upravičeni do velikanskih mesečnih donosov, ki so jih obljubili udeležencem. In ker večina ni imela tega denarja, so jim svetovali, naj vzamejo čim večje kredite, saj bodo tako najlažje premagali svoje strahove in dvome. Tisti, ki so prvi vložili denar, so nekaj mesecev te donose res dobivali. Če si na primer vložil 100.000 evrov in so ti obljubili štiri odstotke, si vsak mesec dobil 4000 evrov, čez leto ali dva pa še ves svoj vložek. Ko si poplačal obrok kredita, ti je še vedno ostalo veliko denarja. Te ljudi so nato uporabili kot dokaz vsem, ki so še dvomili, in jih vozili od enega predavanja do drugega, da bi pričali, da je vse, kar učitelji govorijo, res. Učitelji so udeležencem kazali tudi dokumente, s katerimi so dokazovali, da so tudi oni vzeli številne kredite in hipoteke na svoje premoženje. In ljudje so povsem prepričani, da gre za posel, s katerim bodo končno poravnali vse svoje dolgove ali pa si privoščili vse, kar so si kadar koli želeli, začeli jemati kredite in tudi oni zastavljati vse svoje premoženje.

Prikrivanje Večina ljudi ni vedela, da so v resnici padli v združbo hepi hepi, saj so učitelji prikrivali, da za vsem skupaj v resnici stoji nekdanji namiznoteniški igralec Saša Ignjatović, h komur naj bi se tudi stekal ta denar in ki naj bi poskrbel za donose. Njegovega imena se ni nikoli izgovorilo, imenovali so ga le Mojster. Njegovi namestniki, med njimi tudi Martina Veseljko, ki je trenutno edina v priporu, ga niso smeli imenovati po pravem imenu. Njena sporočila Ignjatoviću, ki smo jih pridobili v Preverjeno, se običajno začnejo z "Mojster, ponižno prosim ...". Ostali udeleženci so to, da so žrtve kulta, ki deluje že več kot 10 let, izvedeli šele po tem, ko je bilo že zdavnaj prepozno. Grožnje Po približno pol leta so začeli donosi usihati ali pa jih sploh ni bilo več. Martina Veseljko trdi, da naj bi ji Ignjatović zaupal, da so prevarali tudi njega in da je denar izpuhtel. Ali je to res ali pa je večina tega denarja končala na njegovih računih, za sedaj ve samo on. Martini je predlagal, naj nadaljujejo z zbiranjem, da bodo poplačali dolgove in začeli z novimi posli. Tega večina novih udeležencev, ki so jih zmamili v združbo, ni vedela, saj naj bi jim pokazali samo uspešne primere nekaterih posameznikov, ki so še vedno dobivali mesečne donose. Ostali udeleženci, ki so morali sedaj sami plačevati obroke za velikanske kredite, so kmalu začeli zahtevati svoj denar nazaj, vendar naj bi jih prepričevali, da gre samo za kratko zamudo, da se bo vse kmalu uredilo. Tistim najbolj nadležnim pa so vsake toliko prinesli nekaj denarja, pogosto s pogojem, da morajo podpisati dokument, da jim niso ničesar več dolžni, drugače ne bodo dobili niti tistih nekaj tisoč evrov, ki so jih ponujali. Vsem, ki so začeli groziti s Policijo, pa so dali jasno vedeti, da jim v tem primeru denarja ne bodo nikoli vrnili.

icon-expand Številni, ki so rekli, da bodo šli na Policijo in razkrili združbo, so bili tarče groženj. FOTO: Adobe Stock