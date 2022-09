Kako so videti luksuzna umetna drevesa?

Že zdavnaj so minili časi, ko so se ljudje zadovoljili z redkim drevescem, ki je bilo bolj podobno metli, kot pa lepemu in razkošnemu božičnemu drevesu. Časi so napredovali in danes lahko na trgu najdete res razkošna božična drevesa, ki jih boste težko ločili od pravega drevesa. Kako najti takšna razkošna drevesa?

Po čem se razlikujejo luksuzna drevesa

Za luksuzna drevesa je predvsem značilna njihova realističnost. Novoletna jelka mora biti videti tako, da ga težko ločite od pravega drevesa. Najbolj razkošna božična drevesa na trgu so zato drevesca FULL 3D, ki so v celoti sestavljena iz 3D iglic. In kaj sploh so 3D iglice? To je popolna imitacija pravih vejic in iglic, ki je izdelana z uporabo najnovejše tehnologije iz materialov PE, da se ustvari odlitek prave vejice. Celotno drevo FULL 3D je sestavljeno iz takšnih vej. Ker gre za zelo kakovosten izdelek, je cena teh dreves nekoliko višja od običajnih dreves iz PVC.

Med luksuzna umetna drevesa lahko uvrstimo tudi 3D drevesa, ki imajo po obodu zgoraj omenjene 3D veje, notranjost drevesa pa je napolnjena s klasičnimi vejami iz PVC. Ta tip drevesa predstavlja zlato sredino. Cena je nekoliko nižja kot pri drevesih FULL 3D in nihče ne bo videl notranjih vejic iz PVC, ko boste božično drevo okrasili.