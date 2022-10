Kako so vlade s političnim kadrovanjem zaposlovale svoje ljudi?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila analizo zaposlovanj v času menjav vlad, izvoljenih po novembru 2013. V tem času so vlado vodili Alenka Bratušek , Miro Cerar , Marjan Šarec in Janez Janša .

KPK je ugotovila potencialna sistemska korupcijska tveganja pri nadaljnjih zaposlitvah funkcionarjev in oseb, zaposlenih na zaupanje, po koncu mandata. Kot so opozorili, je lahko ogroženo nepristransko vodenje javnih natečajev, funkcionar svoje funkcije ne opravlja profesionalno, strokovno, zakonito in v javno korist, določene gospodarske družbe so lahko privilegirane, pojavi se lahko klientelizem, poveča se lahko verjetnost za nastanek nasprotja interesov ipd. Aktualni vladi in ministrstvom je KPK zato podala priporočila, so sporočili iz KPK.

KPK v analizi ni preverjala prehodov zaposlitev vseh javnih uslužbencev iz določenega v nedoločen čas, ampak je med javnimi uslužbenci pregledala zgolj osebe, ki so bile zaposlene na zaupanje. Prav tako KPK z analizo ne podaja vrednostne sodbe o zakonitosti vodenja zaposlitvenih postopkov, saj so za nadzor nad navedenim pristojni drugi nadzorni organi – inšpekcije, so opozorili. Namen analize je številčno prikazati omenjene prezaposlitve ter posledično izpostaviti trende in potencialna korupcijska tveganja, ki bi pri teh prehodih lahko nastala.