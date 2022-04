Kako spodbujati ustvarjalnost pri naših najmlajših?

»Ustvarjalnost je nemalokdaj razumljena napačno. Pogosto je interpretirana kot dar, ki ga imajo zgolj nekateri ljudje in ga drugi ne morejo razvijati. To je vsekakor napačno izhodišče, saj lahko vsi razvijamo lastne ustvarjalne sposobnosti,« razlaga dr. Kukanja Gabrijelčič. Ustvarjalnost se torej lahko spodbuja tudi pri naših najmlajših. Pri tem je najbolj pomembno okolje, v katerem otroci odraščajo, kasneje pa tudi vrtec in šola. Staršem svetuje, da ustvarijo varno in spodbudno okolje, ki omogoča otroku svobodo, igranje in svobodno izražanje. Otrok ne sme imeti občutka, da mora ustvarjati pod prisilo in predvsem, da napake niso zaželene ali da bo zanje kaznovan. Z aktivno vključenostjo, reševanjem problemov in spodbudo, pa lahko otrokom pomagamo tudi odrasli.

Mercator s svojimi izdelki Lumpi in zabavnimi liki, ki jih predstavljajo, vseskozi spodbuja otroke k igrivosti in ustvarjalnosti. Lani so izvedli natečaj, na katerem je več kot tisoč otrok, starih med 4 in 10 let, risalo Lumpi junake. Prejeli so več kot 1000 risbic, strokovna komisija pa je izbrala 5 originalnih predlog za 5 likov. Ti so s pomočjo ilustratorja Gorazda Vahna postali novi obrazi Kluba Lumpi . Aprila se Lumpijev poligon za ustvarjanje še razširja – Mercator se je povezal z različnimi dobavitelji, ki so se z omejeno nepotiskano serijo izdelkov, belo embalažo, pridružili projektu. »Bele embalaže izdelkov Lumpi ustvarjamo skupaj z dobavitelji, ki so se ekskluzivno za potrebe projekta odpovedali vseh svojih prepoznanih detajlov in tako za otroke ustvarili enkratno prazno platno za ustvarjanje,« je povedala Majda Vodopivec, direktorica za marketing lastnih blagovnih znamk pri Mercatorju.