Kako spoznati velikega poznavalca gob?

Gorje, 27. 09. 2025 18.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Janez Usenik
Gobarska sezona je v polnem razmahu. Najbolj priljubljeni tereni, kot je Pokljuka, so polni gobarjev. Če boste šli tja ta konec tedna pa svetujemo, da se na poti ustavite v Gorjah. Tam vas pričakujejo strokovnjaki, ki vam ne bodo povedali le, katere gobe so užitne, ampak želijo, da začnete gobe spoštovati. Tudi tako, da jih ne naberete preveč. Ta neverjetni zaklad narave je namreč že ogrožen.

Prvo pravilo gobarjenja: velikega poznavalca ne spoznaš po tem, da si upa nabirati veliko vrst gob. Več veš, bolj si previden. Recimo... "Gobarji, ki smo dobri poznavalci, se bele gobe bojimo nabirati," pove predsednik Gobarske družine Gorje Pavel Jakopič. Razlog je koničasta mušnica, najbolj strupena goba pri nas, ki je bele barve.

Drugo pravilo: gobe vedno nabiraj v košaro, da lahko iz nje med hojo padajo trosi.

A to večinoma že vemo. Na tej razstavi pa lahko dobimo še več. Gobe lahko začnemo spoštovati.

Se sploh zavedamo, kako neverjetno pisan je svet gob? Ali veste, da obstaja goba, ki je naravni alkotest? Svinjski goban. "Če uživamo to gobo, pa potem zaužijemo alkohol, bomo bruhali," pojasni Jakopič. 

So celo gobe, ki so krojile zgodovino sveta? Slavni karželj, recimo."Ima en poseben odličen okus," pritrdi sogovornik. Tako eliten je, da so bojda v starem Rimu to gobo lahko jedli le cesarji. A zakaj je krojila zgodovino? Ker ima karželj baje precej podoben okus kot zelena mušnica, nekateri, kot je cesar Klavdij, niso opazili, ko so ju sovražniki zamenjali ...

In zanimivo, tudi danes v bistvu velja, da lahko to gobo je le rimski cesar. Ker cesarjev ni več, je v resnici ne bi smel jesti nihče. "Ker je zaščitena," poudari Jakopič.

Gobe
Gobe FOTO: Adobe Stock

Kar pa je eno glavnih spročil te razstave. Svet gob ljudje ogrožamo. Na Pokljuki sicer pravijo – tako Sašo Hrovat s Triglavskega narodnega parka: "Zadnja leta opažamo, da se obiskovalci, nabiralci gob precej bolj odgovorno obnašajo kot v preteklosti." A gobarjev je toliko, da je vprašanje, koliko narava lahko zdrži.

"Včasih je bilo vse rumeno od lisičk, danes ne več," pravi Jakopič. In če bi jih iztrebiki? "Drevesa in gobe eni brez drugih ne morejo obstajati. Gobe dobijo od dreves sladkorje, drevesa dobijo razne minerale," opozarja determinatorka za glive Katarina Grabnar Apostolides.

Gobe nikoli ne uniči iz objestnosti. Tudi tiste najbolj strupene so koristne in veliko manj nevarne kot človeška neodgovornost.

