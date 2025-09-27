Kako spoznati velikega poznavalca gob?

Prvo pravilo gobarjenja: velikega poznavalca ne spoznaš po tem, da si upa nabirati veliko vrst gob. Več veš, bolj si previden. Recimo... "Gobarji, ki smo dobri poznavalci, se bele gobe bojimo nabirati," pove predsednik Gobarske družine Gorje Pavel Jakopič. Razlog je koničasta mušnica, najbolj strupena goba pri nas, ki je bele barve.

Drugo pravilo: gobe vedno nabiraj v košaro, da lahko iz nje med hojo padajo trosi.

A to večinoma že vemo. Na tej razstavi pa lahko dobimo še več. Gobe lahko začnemo spoštovati.

Se sploh zavedamo, kako neverjetno pisan je svet gob? Ali veste, da obstaja goba, ki je naravni alkotest? Svinjski goban. "Če uživamo to gobo, pa potem zaužijemo alkohol, bomo bruhali," pojasni Jakopič.

So celo gobe, ki so krojile zgodovino sveta? Slavni karželj, recimo."Ima en poseben odličen okus," pritrdi sogovornik. Tako eliten je, da so bojda v starem Rimu to gobo lahko jedli le cesarji. A zakaj je krojila zgodovino? Ker ima karželj baje precej podoben okus kot zelena mušnica, nekateri, kot je cesar Klavdij, niso opazili, ko so ju sovražniki zamenjali ...

In zanimivo, tudi danes v bistvu velja, da lahko to gobo je le rimski cesar. Ker cesarjev ni več, je v resnici ne bi smel jesti nihče. "Ker je zaščitena," poudari Jakopič.