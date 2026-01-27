Kako sta opremljena slovenska vojaka na Grenlandiji?

Kot je znano, je Slovenija na posebno misijo poslala častnika iz povejstva sil in podčastnika iz Enote za specialno delovanje. Na pot sta se odpravila v nedeljo. Potovala sta z redno linijo in civilno oblečena.

S seboj sta sicer vzela uniformo, ne pa tudi orožja, saj so njune naloge povezane z načrtovanjem obsežne vaje in ne bodo zajemale terenskih akcij.

Glavni cilj tako načrtovanja kot vaje pa ni vojaško posredovanje, pač pa usklajevanje zavezniških sil in preverjanje logističnih zmogljivosti v tem posebnem okolju, kjer temperature tudi poleti redko presežejo 10 stopinj Celzija.