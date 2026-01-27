Kako sta opremljena slovenska vojaka na Grenlandiji?

Kot je znano, je Slovenija na posebno misijo poslala častnika iz povejstva sil in podčastnika iz Enote za specialno delovanje. Na pot sta se odpravila v nedeljo. Potovala sta z redno linijo in civilno oblečena.
S seboj sta sicer vzela uniformo, ne pa tudi orožja, saj so njune naloge povezane z načrtovanjem obsežne vaje in ne bodo zajemale terenskih akcij.
Glavni cilj tako načrtovanja kot vaje pa ni vojaško posredovanje, pač pa usklajevanje zavezniških sil in preverjanje logističnih zmogljivosti v tem posebnem okolju, kjer temperature tudi poleti redko presežejo 10 stopinj Celzija.
Zaenkrat še ni povem jasno, koliko vojakov bo napotila Slovenija. Lahko pa sklepamo, da bodo na Grenlandijo skoraj zagotovo šli, glede na to, da Slovenija sodeluje pri organizaciji same operacije. Častnik in podčastnik bosta na Grenlandiji ostala približno teden dni. Po prihodu nazaj, bosta pripravila podrobno poročilo in ga predala Generalštabu Slovenske vojske.
Ta dokument bo tudi osnova za odločanje o naslednjih korakih Slovenije. Te mora pripraviti Ministrstvo za obrambo, sklep o dokončnem številu slovenskih vojakov in trajanju prisotnosti pa bo sprejela vlada.
Sicer pa Danska na Grenlandiji načrtuje vaje, ki bodo do konca leta razporejene skozi različna časovna obdobja. Vse to z namenom utrjevanja danske suverenosti na strateško ležečem ledenem otoku.
