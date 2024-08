Kako strašne so v resnici prostotržne reforme?

Ne le neenakost, v neusmiljenem primežu prostih trgov naj bi naraščale še nasilne tendence družbe in se dušile demokracija ter celo duševno zdravje in percepcija zadovoljstva z življenjem. Donald Trump , Viktor Orban , Jair Bolsonaro , ameriška opioidna kriza, velika recesija, covidna inflacija, epidemija poslabšanja duševnega zdravja, strelski pohodi, meddržavne vojne, ideološka polarizacija: če se dogaja kaj slabega, je verjetno za to kriv neoliberalizem.

Kritična ost se je tako razumljivo preusmerila proti neenakosti, torej neenakomerni porazdelitvi sicer uspešno povečanega dohodka. Neenakost je postala glavna skrb kritikov neoliberalizma. Nekaj je jasno: čeprav prosti trgi dokaj uspešno dvigujejo življenjski standard, to najverjetneje počnejo na neenakomeren način. Kritiki so se opogumili in njihove ambicije so se razširile.

Nekateri vidni skeptiki washingtonskega konsenza – ekonomske politike za večjo gospodarsko rast in stabilnost po koncu hladne vojne – so se zaradi novih dokazov celo spreobrnili. William Easterly v nedavni raziskavi ugotavlja, da so "nova dejstva skladna s pozitivnejšim pogledom na reforme, medtem ko je prejšnji konsenz dvomil v njihovo učinkovitost" . Kevin in Robin Grier v nedavni študiji vzročnih učinkov reform sklepata, da "washingtonski konsenz deluje" .

Mnoge od teh trditev v družboslovju vedno bolj empirično preverjamo. Dokazi se kopičijo in namigujejo, da se kritiki glede marsičesa precej verjetno motijo. Pred nekaj meseci je pri akademski založbi Elgar izšel 400-stranski priročnik o empiričnih raziskavah družbenih učinkov ekonomske svobode (Handbook of Research on Economic Freedom). Ta povzema izsledke stotine raziskav iz zadnjih 30 let. Sklepi niso povsem enoznačni in pogosto izpostavljajo različne metodološke težave, zaradi katerih je stroga vzročna interpretacija podatkov včasih dvomljiva.

Toda te težave so v družboslovju vseprisotne. Prav ekonomska znanost se s svojo "revolucijo kredibilnosti" – za prispevke k njej so ekonomisti Joshua Angrist, David Card in Guido Imbens leta 2021 prejeli Nobelovo nagrado – najbolj od vseh poskuša boriti proti njim z zahtevnimi in pogosto kvazieksperimentalnimi statističnimi metodami. To so, med drugim, dinamični panelni modeli, dvostopenjske regresije z instrumentalnimi spremenljivkami, analiziranje "razlike v razlikah", metoda sintetične kontrole itd.

Kako ekonomska svoboda vpliva na vojno in mir?

Kaj so glavne ugotovitve? Elementi ekonomske svobode (relativno skromna država, vladavina prava in varnost zasebne lastnine, nizka inflacija, prosta mednarodna trgovina in omejena regulacija) so neredko pozitivno povezane z vrsto želenih družbenih izkupičkov in negativno povezane z neželenimi učinki.

Ekonomska svoboda tako statistično napoveduje večjo gospodarsko rast. Prav tako je povezana z večjo srečo oziroma zadovoljstvom z življenjem. Več ekonomske svobode običajno pomeni večjo zaščito človekovih pravic, izboljšano življenje žensk ter pogosto vodi k zmanjšanju spolne vrzeli.

Izboljšana ekonomska svoboda gre velikokrat z roko v roki z manj konflikta in več miru. Paket ekonomske svobode je seveda raznovrsten in nekateri njegovi vidiki, kot sta skromna država in nekateri vidiki skromnosti delavskih regulacij, so precej manj primerni kot drugi, vsaj če govorimo o dobrih družbenih posledicah. Toda v splošnem – ko govorimo o ekonomski svobodi kot agregatu – je podoba precej jasna.

Neenakost in njene dvoumnosti

Kar zadeva družbeni problem neenakosti, je dvoumnost nekoliko večja, celo na agregatni ravni. Do pred kratkim je večina študij našla bodisi negativno povezavo med ekonomsko svobodo in neenakostjo bodisi odsotnost kakršnekoli povezanosti, kar je dobro.

Toda v zadnjih letih raziskave kažejo, da je povezava najverjetneje pozitivna: več ekonomske svobode žal pomeni večjo neenakost. To ne bi smelo biti teoretsko presenetljivo in tudi sam v svojih raziskavah ugotavljam, da je statistična povezava trdna. Ugotavljam, da ekonomska svoboda napoveduje večjo dohodkovno neenakost, ne glede na mero, vzorec držav, kontrolne spremenljivke ali izbrano časovno obdobje.