Kako tanka linija ločuje najboljšo možno predstavo športnikov od predaje? It's ok not to be ok ( V redu je ne biti v redu ). Besede, ki so zarezale v predstavo o super ljudeh, nezlomljivih športnikih. Naomi Osaka je kmalu po slovesni otvoritvi iger klecnila pod pritiskom domače javnosti. Znova. Znameniti Rolland Garros konec maja, ko je svet lahko slišal o obupu in stiskah najbolje plačane športnice na svetu. "Sem introvertirana oseba, vsak nastop pred mediji mi povzroča stres," je zapisala Osaka in izpustila nastopa na turnirju. "Sočustvujem z Naomi, počutim se tako, da bi jo najraje objela, ker vem, kako je. Kot sem že povedala, vse to sem doživela," se je na to odzvala teniška šampionka Serena Williams .

Športniki so ji drug za drugim prikimali o stiskah in pritisku medijev, sponzorjev, navijačev, s katerimi živijo, a jih tiho prenašajo. "Kot ste videli pri Simone Biles, se moramo več pogovarjati o duševnem stanju. Kot športniki smo večkrat postavljeni na piedestal, kot da smo nad vsemi mentalnimi preprekami in navlako," je dejal Aaron Rodgers, igralec NFL.

"Čutim, kot da vsakič, ko grem v bazen, je vse obveza, s toliko pričakovanji in to ni prijetno. Ne pomaga tekmovalcu. Na koncu smo vsi močni tekmovalci in ne bi smela biti obveza. To počnem, ker imam rad šport, ampak velikokrat me prevzameta pritisk in nadzor," je dejal srebrni z olimpijskih iger v Tokiu Gregorio Paltrinieri.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach pa je dejal: "Kdo bi pred letom dni priznal, da ima duševne težave in istočasno spodbujal člane svoje ekipe. In potem spremljal kronanje svoje naslednice. To je prava človeška kvaliteta in je olimpijski duh v najboljši izdaji."

"Šport je lep, tudi zato, ker je poln vseh mogočnih čustev"

V oddaji 24UR ZVEČER je o pomenu psihične priprave spregovoril tudi športni psiholog Matej Tušak. "Kamera pokaže zmagovalca. In to v trenutkih, ko zmaguje. Redko pokaže poraženca. Med našimi tekmovalci in tudi trenerji smo videli razočaranje, pa je pravzaprav šlo za vrhunsko uvrstitev. Ampak v teh zadevah niti ne vidim nič slabega. Šport je lep, tudi zato, ker je poln vseh mogočnih čustev. Tudi, ko so žalostna, športniku lahko pomagajo, da se iz teh čustev izvije kot zmagovalec."