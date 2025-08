Kako tesni so odnosi z izraelsko vojaško industrijo?

Kljub včeraj napovedanim sankcijam pa prepoved nakupa za te izraelske rakete ne bo veljala. Naša država jih namreč ne kupuje neposredno od izraelskega podjetja Rafael, ki je rakete razvilo in je v 100-odstotni lasti države Izrael, temveč jih kupujemo od nemškega podjetja Eurospike. Rakete so tudi proizvedene v Nemčiji. In še en pomemben podatek: med solastniki podjetja Eurospike je prav tako izraelski Rafael.

Podatki kažejo, da je Slovenska vojska med letoma 2019 in 2023 od Izraela kupila skoraj 60 milijonov evrov vredno vojaško opremo in orožje. Od izraelskih havbic, radarjev do oborožitvenih postaj in nabojev. Vse to zahteva redno vzdrževanje in servis. Ministrstvo še ve, ali bo te storitve za Slovenijo tudi v prihodnje opravljal Izrael ali bodo lahko našli nekoga znotraj Evropske unije.

Prav tako ni znano, koliko orožja so članice Evropske unije od začetka vojne prepeljale v ali iz Izraela prek slovenskega ozemlja. Slovenija zanje namreč ne izdaja dovoljenj. Je pa izdala tri dovoljenja za tako imenovane tretje države: za dve švicarski brezpilotni letali, namenjeni na servis v Izrael, ter za vojaško terensko vozilo, ki ga je Izrael prepeljal na sejem v Veliko Britanijo.

Velja pa izjema od embarga – dovoljena je trgovina z opremo, ki je pomembna za odpornost in varnost Slovenije ... Kamor pa v praksi lahko uvrstimo vso vojaško opremo, orožje in strelivo.

Da so odnosi z izraelsko vojaško industrijo tesni, potrjuje tudi dejstvo, da je januarja lani Slovenijo obiskala delegacija izraelskega obrambnega ministrstva SIBAT, ki skrbi prav za takšno sodelovanje in izvoz njihove vojaške tehnologije.