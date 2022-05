Kako težka so nakazila regresov v največjih slovenskih podjetjih?

Sezona dopustov je pred vrati, s tem pa čas, ko bodo delodajalci svojim zaposlenim izplačali regres. Če imate službo in delate v podjetju, ki ni v rdečih številkah, boste na račun najpozneje do 1. julija prejeli najmanj 1074 evrov. To je 50 evrov več kot lani. Enako bodo prejeli tudi javni uslužbenci. Kako pa bodo svoje ljudi nagradili največji v gospodarstvu? Tudi po 1600 evrov se bo nateklo v denarnice zaposlenih pri Petrolu in v ajdovskem Pipistrelu. 2000 Hoferjevih delavcev bo prihodnji mesec prejelo 1700 evrov, še 224 evrov več pa so že marca prejeli v Cinkarni Celje, kjer je regres že tradicionalno eden najvišjih v državi.

Za počitnice, popravilo avtomobila ali novo streho – ne glede na to, kako ga porabijo, se regresa veselijo vsi zaposleni. Najnižji regres je po zakonu enak minimalni bruto plači, ta pa letos znaša 1074 evrov. Ker pa regres ni obdavčen, bo takšno tudi nakazilo. Prejeli ga bodo zaposleni v javnem sektorju, v zasebnem pa so izplačila ponekod precej višja. Tako je denimo v podjetju Dewesoft. "Maksimalni regres je v tem trenutku 1924 evrov. Toliko nam omogoča država izplačati brez posebnih oziroma dodatnih obdavčitev in tega regresa oziroma tega zneska se bomo držali," pravi Andrej Orožen, direktor enega najboljših ponudnikov merilnih naprav, ki v Trbovljah daje delo 135 zaposlenim. Zakaj? "Podjetje je uspešno, dosegamo izredne rezultate in prav je, da se tako nekako postavimo tudi takrat, ko gre za izplačila našim zaposlenim," odgovarja Orožen. 1924 evrov bodo prejeli tudi v novomeški Krki, nekaj evrov več pa zaposleni v skupini HSE. 2000 evrov bodo pospravili sodelavci Leka, tudi tisti, ki delajo po posrednikih, 2137 evrov pa so že dobili v podjetju Gen-I. icon-expand Denar v denarnici FOTO: Adobe Stock Kaj pa trgovci? Lidlovi zaposleni so že prejeli 1750 evrov, čez nekaj dni bo regres prejelo tudi 1300 zaposlenih v Merkurju. "Letos bomo izplačali regres v višini 1400 evrov, in sicer bo izplačilo regresa že maja, natančneje 27. maja. Regres je višji od minimalnega, tako da smo zelo zadovoljni," pravi direktorica marketinga v Merkurju Lidija Rakuša. Že pred prvim majem so 1650 evrov prejeli delavci na pošti. NLB je zaposlenim že marca izplačala 1754 evrov, Nova KBM pa je še precej višji znesek nakazala v sredo, in sicer v višini 2159 evrov. Večina delodajalcev namerava regres izplačati junija skupaj z majsko plačo. Po zakonu – razen če drugače določa kolektivna pogodba – pa je zadnji datum 1. julij.