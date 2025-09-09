Kako težko je najti ustrezno namestitev in kako vrtoglavi so lahko zneski?

Svetli način
09. 09. 2025

Rebeka Tomaduz , Mojca Hanžič , Nuša Dekleva
Iskanje novega začasnega doma v času študija zna biti velik izziv. Postelj v študentskih domovih je le za dobrih 15 odstotkov vseh študentov, trg zasebnih nepremičnin pa sicer ponuja mnogo, a tudi mnogo neprimernega, o čemer smo že večkrat poročali. Kako globoko je treba seči v žep, da si na trgu sploh konkurenčen, in kakšne omejitve moraš vse sprejeti, da se ti vrata v večino sob sploh odprejo? V Sloveniji imamo sicer tri javne zavode za študentske domove - v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem.

  • Iz SVETA: Študentske sobe
    06:45
    Iz SVETA: Študentske sobe
  • Iz SVETA: Študentski domovi
    04:30
    Iz SVETA: Študentski domovi
študentski domovi nepremičnine nastanitev študenti
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.29
Zaenkrat imajo lepošo prihodnost kaki majstri-keramicarji, vodovodarji, itd. pred diplomiranci.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.51
Nič lažjega
ODGOVORI
0 0
mackon08
10. 09. 2025 12.04
+2
Rešitev je enostavna migrante vrnit nazaj od koder so prišli in zazidati študentska naselja pa je stvar rešena. Če bi bilo zadosti študentskih naselij bi se tudi najemnine za privat namestitve znižale. Pa spremenit zakon o najemninah, ki ščiti najemnike najemodajalce pa sploh ne.
ODGOVORI
2 0
progresivnidaveknastanovanja
09. 09. 2025 20.21
-3
Stanovanjska problematika je takoj resljiva, v enem mesecu. Drugo in vsa nadaljnja stanovanja, ki se devajo v najem ali ce so prazna, tako obdavcit da nihce ne bo zmogel tega stroska. Vikendi so izvzeti.
ODGOVORI
1 4
KR IS 2S
10. 09. 2025 09.19
+3
Davek ni resitev.
ODGOVORI
3 0
Darko32
10. 09. 2025 10.23
+0
progresivnidaveknastanovanja Vidim, da nimaš rešitev in bi samo na ta račun služil. Na Blakanu je glavni problem ideologija, katera je kradla nepremičnine in sedaj somišljeniki tvojega kova spet nadaljujejo na ta način. Edina rešitev je zdrava ekonomija in ne neko obdavčevanje. Isti ljudje plačujejo ogromne davke iz tega naslova in takšni luzerji tvojega kova bi radi še povečali davke. Soačsno je te davke potrebno plačati in denar nekje zaslužiti. Torej je potrebno najemnino dvigniti in kaj si z tem naredil. Nič. Rešitev je nekaj drugega in to je, da se v priemrih, ko oseba daje v najem stanovanje študentom mu do določene najemnine oprosti plačilo davkov.
ODGOVORI
1 1
Lolo Ruru
10. 09. 2025 11.26
+1
ali pa morda razviti državo, da ljudem ne bo treba hoditi študirat v Ljubljano.
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
10. 09. 2025 12.35
-1
Lolo: No, čisto vsaka vas pa res ne more imeti svoje univerze.
ODGOVORI
0 1
ernestocg
09. 09. 2025 20.15
+6
Si končuje študij v Kopru kljub vsakoletni prijavam za sobo ni nikoli prišel v finale, žal so te sobe rezervirane za večne študente in juznake
ODGOVORI
6 0
Stojadina-sportiva
09. 09. 2025 20.00
+11
Če izrečeš magično besedo Azil, maš prec frej sobo pa še štipendijo.
ODGOVORI
13 2
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.48
+10
Boljš, da država zgradi 2 kampusa za študente v Ljubljani, lot tista neprofitna stanovanja za jugoviče!
ODGOVORI
12 2
Magic-G-spot
09. 09. 2025 19.54
+4
Vse je boljse kot vlada ki aktivno sodeluje v dveh vojnah in posilja denar tja dol. Potrebno bo samo se dorect par stvari pa bo. Mogoce bo pomagalo se kaksno ministrstvo za studente in obvezni prispevek. Vidimo da denar od pobranih davkov studentom ni dovolj.
ODGOVORI
6 2
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.47
+7
že 35 let.....
ODGOVORI
8 1
