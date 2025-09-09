Kako težko je najti ustrezno namestitev in kako vrtoglavi so lahko zneski?

Iskanje novega začasnega doma v času študija zna biti velik izziv. Postelj v študentskih domovih je le za dobrih 15 odstotkov vseh študentov, trg zasebnih nepremičnin pa sicer ponuja mnogo, a tudi mnogo neprimernega, o čemer smo že večkrat poročali. Kako globoko je treba seči v žep, da si na trgu sploh konkurenčen, in kakšne omejitve moraš vse sprejeti, da se ti vrata v večino sob sploh odprejo? V Sloveniji imamo sicer tri javne zavode za študentske domove - v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem.