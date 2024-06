Kako preskočiti Ljubljanico? Z največjim trampolinom na svetu

Dogodek je za obiskovalce brezplačen in po navedbah organizatorjev primeren za vso družino, saj navijaška cona prinaša priložnost za preizkus v skokih na trampolinu, ki meri 121 kvadratnih metrov. Obiskovalci bodo spet lahko preskočili Ljubljanico na 22-metrskem trampolinskem mostu, najbolj atraktivna pa bodo tekmovanja, so sporočili organizatorji iz agencije Extrem in ekipe Dunking Devils.

Obiskovalci in tekmovalci bodo lahko poleg največjega trampolina skakali tudi na dveh manjših trampolinih ter "uživali v premetih, vijakih in drugih odbitih akrobatskih predstavah". Ob tekmovanjih in poskakovanju pa organizatorji obljubljajo tudi različne umetniške in glasbene spremljevalne dogodke.

"Četrta izvedba se vrača k začetkom, poleg tega pa bomo atraktivne skoke na največjem trampolinu na svetu in poskakovanje za vse po trampolinskem mostu nadgradili še z bogatejšim brezplačnim programom v navijaški coni," je napovedal direktor agencije Extrem Simon Rožnik.

"Ljubitelji poskakovanja bodo najbolj veseli, da bomo letos še en megatrampolin postavili v navijaški coni. Ob preteklih rezultatih smo najbolj ponosni na to, da je ta projekt, ki odmeva tudi v tujini, od zasnove do izvedbe plod slovenskega znanja in razvoja," pa je dodal Domen Gaiman iz ekipe Dunking Devils.

V soboto bo celodnevno dogajanje predvsem v znamenju številnih tekmovanj, za največji spektakel pa bodo ob 21.30 poskrbeli tekmovalci v najvišjih skokih na največjem trampolinu, navajajo organizatorji.