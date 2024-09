Zakaj nihče do prihoda potapljačev ni opazil poginulega 13-metrskega kita?

13 metrov dolgo, več kot dva metra široko in nekaj deset ton težko samico brazdastega kita so minuli konec tedna odvlekli iz marine v Miljah, kjer so jo zataknjeno pod pomol povsem naključno našli potapljači pri izvajanju rednih vzdrževalnih del. "Najverjetneje ne gre za pogin, ker bi se kit zataknil, ampak je to v bistvu naplavitev že samega kadavra na tistem območju," komentira Borut Mavrič iz Morske biološke postaje NIB.

Po prvih ugotovitvah italijanskih strokovnjakov je kit poginil v zadnjem tednu dni. Vprašanje, ki se poraja, pa je, kako da nihče do prihoda potapljačev ni opazil 13-metrskega kita? "Lahko je do naplavljenja prišlo ponoči, ko se to v bistvu težje opazi, in ko je kadaver pod pomolom, je to slabo vidno z gladine," dodaja Mavrič.