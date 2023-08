Kako to jesen in zimo ugodno na sanjski Mauritius?

Mauritius se zagotovo nahaja na seznamu želja številnih ljubiteljev počitnic. Naj sanje to jesen in zimo postanejo resničnost – s pravočasno rezervacijo je sanjski Mauritius namreč dostopnejši, kot si morda mislite!

Mauritius oziroma Mauricius je vulkanski otok sredi Indijskega oceana s kar 330 kilometri peščenih plaž, ki jih objema prekrasno turkizno morje na zunanji ter bujno tropsko zelenje na notranji strani. Čeprav poletje traja od septembra do marca, je zaradi tropskega podnebja klima prijetna skozi vse leto, zato Mauritius velja za eno izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij sveta, ki ponuja vse, kar si človek na počitnicah lahko zaželi. Mauritius je imel dolgo sloves petične destinacije, rezervirane zgolj za goste z debelimi denarnicami, čeprav je mogoče na otoku počitnikovati tudi po povsem razumni ceni.

Mauritius – rajski otok za vse proračune in okuse. Odhodi na rajski vulkanski otok sredi Indijskega oceana so možni vsak dan z izhodiščnim letom iz Ljubljane, Zagreba, Graza, Benetk, Dunaja, Münchna ali Milana (Malpensa), običajno z enim postankom v Parizu, Dubaju ali Istanbulu. Na voljo je več kot 150 hotelov na Mauritiusu, ki so različnih kategorij in storitev, od nočitve z zajtrkom in polpenziona, pa vse do all inclusive ponudbe. Kakovost hotelov je primerljiva z evropskimi standardi, tako da tudi izbira namestitve s 3* ne bo razočarala.

Zakaj izbrati počitnice na Mauritiusu? Še posebej nazorno lahko sanjske podobe Mauritiusa doživite na vzhodni in zahodni obali otoka, kjer je pesek skorajda bel in tako popoln kontrast črnim vulkanskim kamnom, ki kot redki biseri tu in tam krasijo priobalni pas, morje nešteto turkiznih odtenkov pa je povsem mirno, saj koralni grebeni oceanskim vodnim tokovom ne pustijo, da bi valovi pljuskali ob obalo. Mauritius se kot počitniška destinacija pogosto znajde ob boku prav tako rajskih Maldivov. Obe otočji sta vsekakor vredni obiska, a Mauritius poleg ležernega uživanja na neskončnih izjemno fotogeničnih peščenih plažah ponuja tudi kopico možnosti za aktivno preživljanje počitnic počitnikarjev vseh vrst: tiste, ki bi radi uživali na plaži, gradili peščene gradove ali se sproščali ob dobri knjigi, pa tudi raziskovalce in avanturiste, ki jim na plaži hitro postane dolgčas.

Mauritius: sanjske plaže, bujna narava, bogata kulturna dediščina Koralni grebeni nedaleč od obale Mauritiusa ponujajo popoln vpogled v edinstven podvodni svet, bolj vetrovni južni deli so raj za ljubitelje kajtanja in surfanja. S katamaranom lahko raziščete različne dele otoka, na vzhodni strani otoka pa organizirano zaplavate z jatami prostoživečih delfinov. Na severu otoka se lahko odpravite na zanimivo vožnjo s kajaki po laguni do otočka Ile d'Ambre in občudujete edinstven ekosistem otoka. Kakšen dan počitnic na Mauritiusu si velja rezervirati za obisk botaničnega vrta Pamplemousses Botanical Garden, ki je najstarejši na južni polobli in se ponaša z obilico avtohtonih rastlin. Ljubitelji živali boste na svoj račun prišli v interaktivnem živalskem parku Vanilla Crocodile Park na skrajnem jugu, kjer med drugim domujejo orjaške želve, krokodili in opice, v parku doživetij Casela Nature Park pa poleg živali lahko občudujete še prelepo naravo, slap in kanjon ter sprostite adrenalin s spustom po jeklenici (zipline) in z vznemirljivo safari vožnjo skozi park s štirikolesniki. Nič manj zanimiva ni niti notranjost Mauritiusa, ki je zelena in posejana z nacionalnimi parki. Še posebej zanimiv je Black River Gorges, ki je poln treking poti ter čudovitih razglednih točk. Vsekakor si velja ogledati padajoči slap Chamarel, ki je najvišji na otoku, saj voda pade sto metrov globoko, ter območjem sedem-barvne zemlje, od različno gostih odtenkov rjave, do rdeče ter vijolične, ki so nastale zaradi različne temperature ohlajanja vulkanskih kamnin.

Mauritius je mešanica kultur, ki dajo otoku poseben čar. Tako boste marsikje na nekaj deset metrih razdalje našli mošejo, hindujski tempelj in krščansko cerkev. Na planoti Black River Gorges je hindujsko svetišče posvečeno boginji Šivi, v nekdanjem kraterju ugaslega ognjenika pa se nahaja sveto jezero Grand Bassin, za vodo katerega Hindujci verujejo, da prihaja iz svete reke Ganges v Indiji. Obvezen postanek na Mauritiusu je plantaža čaja Bois Cheri, kjer si ogledate postopek predelave listov čajevca. Za protiutež se vsekakor splača obiskati še katero od številnih destilarn ruma, se poučiti o njegovi pridelavi ter predelavi in ga degustirati. Za piko na i se lahko odpravite še na plantažo sladkornega trsa in do slapov Rochester Falls, kjer so leta erozije ustvarila stopnice, po katerih se spušča voda. Po mestni utrip se na Mauritiusu lahko odpravite v prestolnico Port Louis, se sprehodite po glavni mestni tržnici in obiščete muzej naravne zgodovine, v katerem lahko vidite razstavljen simbol Maritiusa – izumrlo ptico dodo v naravni velikosti. Zanimivo je tudi Mahebourg je obmorsko mesto na jugozahodu otoka, ki se ponaša z izjemno zapuščino francoske in nizozemske kolonije, pohvali pa se lahko tudi z največjo laguno na Mauritiusu.

