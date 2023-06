Kako trden je stolček ministra? 'To je vprašanje za predsednika vlade, razpok ni.'

Pojasnjuje, da bodo imeli v treh mesecih rezultate t. i. sistemskega nadzora. Kot pravi, če bo svet zavoda ugotovil dejstva, bodo člani sveta zavoda ustrezno reagirali. "Verjamem, da so lahko bila ustrahovanja, ta oseba naj pride na ministrstvo in ima zagotovljeno anonimnost," je znova pozval. "To je vprašanje za predsednika vlade Roberta Goloba. Z njim se pogovarjava in zaenkrat vse ostaja kot zdaj, nobenih dvomov ali razpok ni," minister odgovarja na vprašanje, kako trden je njegov stolček.

"Vsak ima pravico do svojega mnenja v javnosti," je komentiral obtožbe civilne družbe, da ni minister za paciente, temveč za zasebne zdravnike. A stanje v zdravstvu je najslabše doslej. Kot se brani Loredan, to drži, a v isti sapi pravi, da je to novo 'postcovidno' obdobje. Kot spomni, je v hudi krizi vse evropsko zdravstvo.

Zakaj ne razmeji javnega in zasebnega zdravstva? "Eno so pričakovanja, eno pa je, kar je v javni obravnavi. Reforma zdravstva je nacionalni konsenz. Dogovoriti se moramo z vsemi skupinami. Najti bomo morali pot, ki v ospredje postavlja pacienta." Kot dodaja, potrebujemo jasen nadzor in spremljanje izvajanja poklica. Zavrača navedbe, da ni pripravljen na dialog s civilno družbo: "Verjamem, da smo marsikomu trn v peti. Gospe Nike Kovač ne poznam, pričakoval bi, da bi se odzvala vašemu vabilu in se neposredno soočila z menoj, če me javno pozove k odstopu. Mi smo na pravi poti. V svojo ekipo na ministrstvu verjamem."