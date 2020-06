Kako ublažiti boleče pike žuželk in kdaj k zdravniku?

Pred nami so počitnice, topli del leta, ko se bolj pogosto odpravimo ven, v naravo, ki v spomladanskih in poletnih mesecih oživi. To med drugim pomeni, da je več možnosti, da nas piči žuželka. Piki pri večini ljudi povzročajo le bolečo oteklino, lahko pa tudi mehurje, težave z dihanjem in vročino. Kako se zavarovati, kaj narediti, da bodo piki manj boleči in kdaj je obisk pri zdravniku nujen?

Piki večine žuželk so si na videz podobni – povzročijo rdečino in bolečo oteklino – a niso posebej nevarni, le neprijetni, je pojasnila specialistka klinične farmacije iz Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič: "Izzovejo blago alergijsko reakcijo, ker s pikom pod kožo človeka vbrizgajo slino ali strup, to pa povzroči manjšo srbečo oteklino, ki lahko traja nekaj ur ali dni."

icon-expand Komarjeva slina razdraži kožo, kar povzroča srbeč občutek. Čeprav srbi, se ne smemo praskati, saj lahko na ta način v svoje telo vnesemo bakterije. FOTO: Shutterstock

Obisk zdravnika nujen, če pomodrijo usta in se pojavi dihalna stiska ali če nas piči več žuželk hkrati Kadar je reakcija močnejša in je oteklina večja, vzamemo sistemski antihistaminik v obliki tablet, ki je v lekarni na voljo brez recepta. Lahko uporabimo tudi gel ali mazilo. Nanesemo ga na mesto pika, da lokalno blaži alergično reakcijo, je razložila Potočnik Benčičeva. "Če po piku okončine postajajo hladne, pomodrijo ustnice ali celo uhlji in se pojavi dihalna stiska, je obisk zdravnika nujen. Alergikom, ki na pike žuželk reagirajo na omenjen način, svetujemo, da imajo ves čas potovanja pri sebi komplet za samopomoč pri pikih," je poudarila in dodala, da je zdravniško pomoč prav tako treba poiskati, če nas piči več žuželk hkrati, če se na mestu vboda pojavijo mehurji ali obsežnejše vnetje, težave z dihanje, vročina, huda bolečina in oteklina, ki se širi. Komarji pikajo, ker potrebujejo beljakovine iz krvi za nastajanje svojih jajčec Ko komar piči, s cevastim ustnim delom prebode kožo in zaužije kri. Človek ne izgubi omembe vredne količine krvi, vendar pa komarjeva slina razdraži kožo. To povzroči neprijeten srbeč občutek, ki človeka sili, da se praska. Ker s praskanjem v svoje telo vnesemo v bakterije, zaradi česar lahko pride do okužbe, je pomembno, da se ne praskamo, čeprav zelo srbi, je izpostavila Potočnik Benčičeva. "Mesto pika razkužimo, saj s tem zmanjšamo nevarnost morebitne okužbe. Če mesto vboda oteče, si pomagamo s hladnimi obkladki. Srbenje in alergijsko reakcijo zmanjšamo, če uporabimo pripravke, ki vsebujejo antihistaminik, aloe vero, izvleček kamilice, eterično olje čajevca in gele s hladilnim učinkom," je svetovala.

icon-expand Piki žuželk za večino ljudi niso nevarni, so pa neprijetni in lahko tudi boleči. FOTO: Shutterstock