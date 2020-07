Kako učinkovita je obramba pred točo?

Aktivno obrambo pred točo v Sloveniji izvaja Letalski center Maribor, ki pokriva le severovzhodni del države. Od maja do septembra z letalom v potencialno nevarne nevihtne oblake vnaša srebrov jodid, ki preprečuje nastanek večje in uničujoče toče. Izvajalci obrambe zatrjujejo, da so pri tem zelo uspešni, a mnenje stroke, ki temelji na znanstvenih poskusih, se že nekaj časa s tem ne strinja.

Prvi poskusi, da bi zmanjšali škodo, ki jo povzroči toča, segajo pri nas v 18. stoletje, ko je bilo aktualno streljanje z možnarji. Takšna 'obramba' je bila v uporabi nekaj časa, nato so jo zaradi poškodb pri streljanju prepovedali. Pozneje je sledilo zvonjenje proti toči, ki so ga izvajali s cerkvenimi zvonovi. Obe metodi sta bili popolnoma brez znanstvene podlage in seveda nista bili učinkoviti.

icon-expand Včasih so reagent v oblake vnašali s topovi. FOTO: POP TV

Prvi resnejša obramba pred točo po 2. svetovni vojni V takratni Sovjetski zvezi so posipavanje nevihtnih oblakov začeli po 2. svetovni vojni. S pomočjo radarjev so locirali nevihtne oblake in jih nato s tal obstreljevali z raketami. Pozneje so vnos reagenta v oblake izvajali z letali in zatrjevali, da so pri tem zelo uspešni. Tako se je obramba pred točo začela izvajati tudi v Jugoslaviji in na ta način tudi v naših krajih.

icon-expand Toča raste s primrzovanjem podhlajenih kapljic na ledene kristalčke. FOTO: POP TV

Kako nastane zrno toče? Da bi razumeli, kako deluje posipavanje oblakov, moramo najprej vedeti, kako toča nastaja. Večina vode v nevihtnih oblakih ima negativno temperaturo. Nekaj od tega je ledu, preostali del je v tekoči obliki, ampak večina vodnih kapljic je podhlajena oziroma ima negativno temperaturo. Takšne kapljice med potovanjem po oblaku primrzujejo na ledene kristalčke in na ta način zrna toče rastejo, dokler ne postanejo dovolj velika, da padejo iz oblaka. Velika zrna toče padajo hitreje proti tlom in se kljub močno pozitivnim temperaturam ne stalijo, povzročijo pa veliko škode predvsem v kmetijstvu.

icon-expand Z vnosom srebrovega jodida nastane veliko majhnih ledenih kristalčkov. FOTO: POP TV

Vnos kondenzacijskih jeder Da bi preprečili rast toče, lahko zamrznemo ves nevihtni oblak. S tem bi nastala le majhna ledena zrna, ki pa bi se med padanjem stalila in bi do tal prišla v tekoči obliki. Zamrznitev celotnega oblaka je praktično nemogoča, zato so ugotovili, da lahko rast preprečijo tudi z vnosom kondenzacijskih jeder, ki povzročijo, da podhlajene kapljice zamrznejo. V ta namen se uporablja srebrov jodid, tako nastali ledeni kristali se med seboj slabo sprijemajo in uničujoča zrna toče sploh ne nastanejo.

icon-expand Pri nas se aktivna obramba pred točo izvaja le na severovzhodu Slovenije. FOTO: POP TV